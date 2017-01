Guvernul încalcă statutul funcţionarilor publici

Alianţa Naţională a Sindicatelor Bugetarilor Sed Lex intenţionează să dea în judecată Guvernul pentru încălcarea Legii privind statutul funcţionarilor publici şi ameninţă cu acţiuni de protest la nivel naţional, nemulţumită de faptul că Executivul “accentuează abuzurile deja existente pentru a-i elimina pe cei incomozi“. Potrivit unui comunicat al Alianţei, Comitetul Director al Sed Lex are unele obiecţii în urma analizei textului Hotărîrii de Guvern 611/4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Referitor la avansarea funcţionarilor publici, textul de lege specifică faptul că toţi funcţionarii publici trebuie avansaţi pînă la data de 15 august a fiecărui an. “Guvernul, pentru a depăşi termenul limită de 15 august pentru avansarea funcţionarilor publici, nu a publicat hotărîrea din 4 iunie 2008 pînă în data de 15 iulie 2008, astfel încît termenul de aplicare a hotărîrii, de 45 de zile, să depăşească 15 august. Guvernul privează cu bună ştiinţă funcţionarii publici de dreptul de a avansa“, a declarat preşedintele Sed Lex, Vasile Marica. El a mai spus că Guvernul, în mod intenţionat, a introdus un text pentru a continua răfuielile politice, pentru a accentua abuzurile deja existente şi pentru a elimina pe cei incomozi din anumite funcţii sub pretextul că sînt vulnerabili la corupţie. În opinia Sed Lex, Guvernul încearcă subordonarea totală a administraţiei prin introducerea unui regim de teroare pentru eliminarea persoanelor incomode şi crearea culoarelor pentru programul “bani pentru partid“. Alianţa Sed Lex va demara un sondaj privind acţiunile de protest, sindicaliştii fiind întrebaţi dacă vor declanşarea grevei sau miting de protest şi datele la care aceste acţiuni vor avea loc.