Guvernul intenţionează să reducă drastic cheltuielile pentru apărare

Mitingul aviatic organizat weekend-ul trecut pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu a reuşit să capteze şi adminiraţia politicienilor. Unul dintre cei care s-au declarat profund impresionaţi de modul în care s-au prezentat piloţii în cadrul manifestării a fost preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu. “Este un spectacol care arată gradul de profesionalism la care militarii români au ajuns şi care ne face să ne întoarcem către istorie pentru a vedea ce făcea ţara nostră acum 100 de ani. Am văzut cu toţii cum arăta avionul lui Aurel Vlaicu care, dacă nu ar fi bătut vîntul, ar fi zburat. Principala lecţie pe care trebuie să o învăţăm astăzi este aceea de a ne respecta militarii, care sînt mari valori profesionale, iar noi cei din mediul politic trebuie să le punem la dispoziţie resursele financiare şi echipamentul modern de care au nevoie. În rest, ei ştiu de au de făcut“, a declarat Bogdan Olteanu. Preşedintele Camerei Deputaţilor a adăugat că speră să mai fie organizate astfel de evenimente, mărturisind în acelaşi timp că nu îşi doreşte să fie in pielea piloţilor. Opinia lui Olteanu a fost împărtăşită şi de ministrul Apărării Naţionale, Teodor Atanasiu, care a vorbit cu această ocazie şi despre investiţiile majore care trebuie făcute în următoarea perioadă pentru achiziţionarea unor aparate de luptă performante, care să se ridice la valoarea piloţilor români. “Pentru noi 100 de ani de aviaţie reprezintă un simbol. Puţine ţări se pot mîndri că acum 100 de ani se gîndeau să îşi creeze un aparat de zbor şi de aceea celebrarea primului zbor este un eveniment pentru toţi românii. Este pentru prima dată cînd aviatorii încalcă toate regulamentele militare în vigoare. Avioanele au zburat făcînd toate figurile interzise de regulamente. Îi felicit pentru modul în care sînt pregătiţi, pentru frumuseţea zborului şi sînt convins că Armata Română va încînta, nu numai prin acrobaţii, ci şi prin misiuni. Este impresionant că piloţii au reuşit cu avioanele IAR, folosite pentru antrenamente, să execute aceleaşi figuri ca şi cu avioanele de luptă. Manevrele sînt foarte riscante“, a declarat Atanasiu.

România este gata să trimită trupe în Liban la solicitarea ONU

Teodor Atanasiu a mărturisit că dintre aparatele de zbor care au participat la manifestare i-au plăcut cel mai mult avioanele româneşti IAR cu toate că, spune acesta, piloţii le preferă pe cele de luptă în locul celor de antrenament. Ministrul Apărării Naţionale a adăugat că, în condiţiile în care o parte dintre MIG-urile 21 îşi termină resursa în anul 2007 şi altele în 2011 şi 2012, şi-a propus ca, în anul 2010, să achiziţioneze un nou avion de luptă pentru Armata Română. “Eu îmi doresc un avion de luptă nou şi nu unul second-hand. Aviatorii trebuia să termine, în această lună, comisiile tehnice pentru noul avion de luptă, pe care să mi le prezinte şi abia apoi se pot obţine aprobările pentru achiziţia acestui aparat de zbor. La bugetul pe care îl avem nu ne putem permite mai mult de două escadrile, adică 12 aparate de zbor, la care se adaugă rezervele, cu toate că necesarul nostru este de 48 de avioane. La acest număr trebuie să ajungem pînă în 2015, legislaţia obligîndu-ne să achiziţionăm, într-un sistem concurenţial, cea mai performantă tehnică, la cel mai bun preţ“, a adăugat ministrul Apărării Naţionale. Problema achiziţionării avioanelor de luptă a fost adusă în discuţie şi de către preşedintele Camerei Deputaţilor, care a declarat că îşi propune să organizeze, în această toamnă, la Parlament, o dezbatere pe tema sprijinului logistic pentru Armata Română. “În momentul în care procedura de achiziţie a aeronavelor va fi finalizată vom putea să ne bucurăm şi noi de tehnica folosită de piloţii din alte ţări“, a declarat Bogdan Olteanu, foarte încrezător.

Cu toate acestea, Teodor Atanasiu a anunţat că Guvernul României intenţionează să reducă drastic cheltuielile pentru Apărare, faţă de nivelul de 2,38% din PIB, promis înaintea intrării în NATO. Ministrul Apărării a declarat că Ministerul de Finanţe a prezentat în Guvern proiectul de buget multianual pentru perioada 2007 – 2010, “din care am dedus foarte clar că banii sînt insuficienţi pentru obiectivele pe care le are de îndeplinit Armata României, inclusiv obiectivele asumate în cadrul Alianţei Atlantice”. Conform proiectului aflat acum la Guvern, cheltuielile pentru Apărare se vor reduce treptat de la 1,7% din PIB în anul 2007, la 1,3% în anul 2010.

În ceea ce priveşte posibilitatea participării trupelor româneşti în misiuni de menţinere a păcii în Liban, Teodor Atanasiu a declarat că, deocamdată, nu s-a primit nicio solicitare oficială în acest sens. Însă, el susţine că ţara nostră are forţele armate necesare pentru a pleca în Liban şi că, în condiţiile în care Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) va cere acest lucru, militarii români vor fi gata să plece. “Vom participa numai sub mandat ONU pentru că Organizaţia plăteşte aceste misiuni. În caz contrar, va trebui să găsim resursele financiare necesare pentru că, în acest moment, Ministerul Apărării Naţionale nu are resurse suficiente pentru a disloca trupe suplimentare în teatrele de operaţii. În funcţie de modul în care va fi realizată solicitarea de către ONU vom dimensiona şi efectivele de trupe şi vom face deplasarea“, a declarat Atanasiu.