Guvernul ne ajută să alimentăm mașinile electrice... pe care nu le avem

Administrația Fondului pentru Mediu anunță cu fast lansarea unui program de finanțare a instalării rețelelor de alimentare a mașinilor electrice. Proiectul, care are un buget de 70 milioane lei, are ca țintă înființarea a 6.000 de puncte de alimentare până în 2020. Pot beneficia de fonduri guvernamentale pentru înființarea unor asemenea stații primăriile orașelor cu peste 50.000 de locuitori, instituțiile publice și agenții economici din astfel de orașe, dar și agenții economici ale căror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrăzi, drumuri europene și drumuri naționale. Oricât de frumos ar suna, nimic din ceea ce presupune programul nu se va realiza în România. Nu de alta, dar în localitățile fără drumuri, canalizări și rețele de apă, numai la mașini electrice nu se mai gândește lumea. Or, știm cu toții că proiectele guvernamentale trebuie să își dovedească rentabilitatea economică. În traducere, pentru a se înființa stații de alimentare a mașinilor electrice, trebuie să existe mai mulți proprietari de asemenea vehicule. Or, e puțin probabil ca românii să își cumpere mai mult de 6.000 de automobile electrice până în 2020.