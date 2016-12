Guvernul nu are bani să majoreze pensiile, dar cumpără maşini şi mobilă

În creştere sunt şi cheltuielile cu investiţiile, însă deocamdată miniştrii nu au precizat care sunt marile proiecte în care vor intra miliarde de euro. 206 miliarde de lei, adică 50 de miliarde de euro. Atât are statul în puşculiţa pentru 2012. Cei mai mulţi bani se vor duce pentru pensii şi ajutoare sociale. Adică 67 de miliarde de lei. Pe locul 2 în topul cheltuielilor vin salariile bugetarilor care echivalează cu 40 de miliarde de lei, anunţă un post de televiziune. Pentru bunuri şi servicii au fost alocate alte 32 de miliarde. Câteva miliarde în plus au fost distribuite pentru investiţii, adică autostrăzi, şcoli sau spitale. Iar ca să ne plătim dobânzile la împrumuturile luate trebuie să scoatem din buzunar 10 miliarde. Deocamdată salariile şi pensiile rămân îngheţate. Abia în luna aprilie vom afla dacă vor creşte totuşi cu câteva procente, potrivit proiectului de buget. \"Ar fi posibilă o majorare de 3%-4%\", a declarat Jeffrey Franks. La o leafă de 2.000 de lei oamenii ar putea lua în plus 80, iar la o pensie de 1.000 încă 40 de lei. Cele mai mari schimbări se vor face în sistemul sanitar. Românii vor beneficia de mai puţine servicii medicale gratuite şi va fi redus numărul de medicamente compensate. În plus, se vor introduce prescripţia electronică şi cardul de sănătate.