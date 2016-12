Guvernul nu are habar câţi bugetari sunt în România

Premierul Emil Boc spune că, în 2008, când a preluat conducerea, erau 1.397.000 de bugetari, iar în septembrie 2010, numărul acestora a scăzut la 1.316.000. Andreea Vass numărase, pe blog, tot în septembrie 2010, 1.340.909 bugetari. După Emil Boc, până în septembrie, fuseseră restructuraţi 81.000 de oameni, iar după Vass, 58.000 de bugetari. Ei bine, şi nu este de mirare, ambii oficiali se înşală: primul val de \"concedieri\", adică atunci pe când se discuta despre restructurarea agenţiilor sau comasarea lor, de fapt nu s-a restructurat nimic. Au fost desfiinţate doar posturile bugetate, dar neocupate. Banii care s-ar fi cuvenit acestor funcţii neocupate erau împărţiţi… la mica învoială. În 2009 şi în 2010, în sectorul public s-au făcut angajări. Multe. Nu în sănătate, nu în învăţământ, ci la prefecturi, ministere, consilii judeţene, companii ale statului, instituţii descentralizate. Emil Boc vorbeşte despre 100.000 de bugetari trimişi în şomaj, numai în acest an. În 4 iunie 2010, Andreea Vass pomenea despre necesitatea concedierii a 74.000 de inşi. Cifra a fost preluată şi de Traian Băsescu. După Traian Băsescu, dacă mai trebuie restructurate 26.000 de posturi până la sfârşitul anului, înseamnă că doar 48.000 de bugetari au fost daţi afară, în comparaţie cu 81.000 ai lui Boc şi 58.000 ai lui Vass. Concedierile au început, în fapt, doar din luna august a acestui an, în sistemul public. Şi atunci, dacă în august, erau 675.790 de şomeri, iar în octombrie - 645.453 (cifra se referă şi la cei ieşiţi din plata ajutorului de şomaj), unde sunt concediaţii, fiindcă nu bănuiesc să se fi reangajat imediat cu toţii? Teoretic, numărul şomerilor trebuia să crească. Şi, dacă ne-am lua după cifrele din statistici - 80 de bugetari la 1.000 de locuitori – la un calcul simplu am avea 1.680.000 de angajaţi în sistemul public. Să mai comentăm?