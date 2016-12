Guvernul nu are, în acest moment, credibilitatea internaţională necesară

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat, ieri, că actualul Guvern nu are, în acest moment, “credibilitatea internaţională necesară”, iar instabilitatea politică din România “generează probleme în plan internaţional sub aspectul credibilităţii şi al predictibilităţii”. În opinia lui, Guvernul Boc 2 “putea să-şi găsească o majoritate într-o formulă constituţională care îi stătea la îndemînă”, însă, sub aspectul tehnicalităţilor în zona diplomaţiei, “un ministru interimar nu are niciun fel de forţă, indiferent de calitatea sa individuală”. El a arătat că ţara noastră a avut o istorie întreagă în ceea ce priveşte “vulnerabilitatea mesajului şi a mecanismului politic intern”, ceea ce a generat probleme de-a lungul anilor. Diaconescu a explicat că, în acest moment, România trece printr-o criză economică şi “este evident că stabilitatea politică este un argument pentru susţinerea deciziilor care se iau la Bucureşti”, multe din aceste decizii fiind legate în mod evident de partenerii din Uniunea Europeană: “Să nu uităm că, pe de o parte, România are un deficit de cont curent extrem de mare, iar, pe de altă parte, 75% din schimburile economice pe care România le întreţine în acest moment sînt cu statele membre ale UE. Să nu uităm faptul că România îşi doreşte atragerea coridoarelor energetice, Nabucco fiind unul dintre acestea, extrem de important, aflat în faza unor demersuri pentru constituirea consorţiilor bancare şi a sprijinului regional. Aceste demersuri se fac prin mecanismul politic şi prin reprezentarea politică pe care putem să o asigurăm în exterior”. Potrivit acestuia, o altă problemă o reprezintă negocierile cu FMI, purtate de reprezentanţii ţării pe baza deciziilor şi a angajamentelor pe care şi le pot asuma: “În condiţiile în care nu ai majoritatea parlamentară corespunzătoare, în condiţiile în care, printr-un gest politic absolut aberant, ai eşuat o majoritate parlamentară fără precedent în UE, de peste 70%, şi încerci, pe de altă parte, să convingi partenerii europeni că eşti, încă, cît se poate de capabil să-ţi îndeplineşti obligaţiile, este evident că ai o problemă”.