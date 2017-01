Candidatul PD-L la funcţia de premier, Theodor Stolojan, a declarat, ieri, la deschiderea noului an universitar de la Universitatea “Transilvania” Braşov, că Guvernul actual nu mai stăpîneşte politicile salariale şi are toată responsabilitatea pentru deteriorarea calităţii învăţămîntului românesc. În opinia lui, actualul Executiv, “cramponîndu-se de putere, nu mai poate conduce nicio politică şi nu mai are nicio autoritate”. Stolojan a precizat că Guvernul poartă toată responsabilitatea pentru scăderea performanţelor studenţilor din învăţămîntul românesc: “Sistemul educaţional din România are mari probleme şi cel mai bun exemplu a fost cel al fondurilor duble care au fost alocate pentru învăţămînt în 2008, faţă de 2004, în timp ce performanţele elevilor au scăzut în loc să crească, aşa cum ar fi fost firesc. E inadmisibil asta. Guvernul actual are toată responsabilitatea pentru deteriorarea învăţămîntului românesc”. În ceea ce priveşte decizia de creştere a salariilor profesorilor, el a subliniat “Guvernul nu mai stăpîneşte politicile salariale iar mai nou, Parlamentul stabileşte aceste salarii. Profesorii merită salarii mai mari. Guvernul trebuie să vină cu o imagine mai clară şi să spună ce doreşte să facă cu salariile funcţionarilor publici sau a celor din sistemul sanitar. Guvernul are o serie de probleme serioase şi a scăpat de orice judecată clară”.