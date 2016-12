Guvernul obligă doar copiii nevoiaşi să fie cuminţi

Guvernul României continuă seria umilirilor aduse românilor. În şedinţa de miercuri, Executivul a decis ca alocaţia de susţinere a familiei să fie sistată până la sfârşitul anului şcolar dacă media copilului la purtare este sub 8. Deciza a fost luată prin normele de aplicare a legilor privind acordarea de ajutoare sociale. „Am propus şi s-a aprobat stimularea participării copiilor la actul educativ şi am prevăzut în mod foarte clar că orice venit de susţinere a familiei va fi corelat cu participarea copiilor la şcoală. Am mers cu măsuri extrem de corecte, astfel încât să stimulăm interesul familiei pentru a-şi trimite copiii la şcoală, şi am propus ca, în cazul în care există medie la purtare sub 8, alocaţia să fie sistată până la sfârşitul anului. Mesajul meu este foarte clar: trimiteţi copiii la şcoală!”, a spus ministrul Muncii, Ioan Botiş. Ca de obicei, măsurile propuse de ministrul Botiş nu au nicio legătură cu realitatea. Principalele motive pentru care sunt scăzute mediile la purtare sunt fie grave abateri de la regulamentul unităţii de învăţământ (bătăi în incinta unităţii de învăţământ, acte de vandalism etc.), fie număr mare de absenţe. În acest caz, măsura ministrului Muncii este oricum, numai corectă nu, pentru că îi obligă numai pe copiii proveniţi din familii nevoiaşe (care încasează respectiva alocaţie) să fie cuminţi, aceştia trebuind să poarte povara faptului că, în cazul în care fac o „boroboaţă”, îşi vor lăsa familia fără un ajutor financiar important.

ABANDON ÎNCURAJAT. De asemenea, dacă luăm în considerare faptul că mulţi copii din mediul rural sunt nevoiţi să se deplaseze pe jos până la şcoală, pe drumuri care la prima ninsoare sau ploaie abundentă devin impracticabile, sau că sunt micuţi care nu au cu ce se încălţa sau îmbrăca în sezonul rece, atunci este imposibil de înţeles în ce mod îi va ajuta măsura Guvernului să frecventeze, în fiecare zi de şcoală, cursurile unităţilor de învăţământ. Specialiştii în domeniul Educaţiei sunt de părere că, în ciuda declaraţiilor ministrului Ioan Botiş, măsura Guvernului va încuraja abandonul şcolar în rândul copiilor proveniţi din familiile nevoiaşe. Mai exact, oricât de mult s-ar strădui, absenţele vor continua să existe (exceptând cazul în care vor fi create locuri de muncă pentru toţi cetăţenii, venitul minim va creşte la un nivel care să asigure măcar supravieţuirea şi starea drumurilor din mediul rural se va îmbunătăţi), iar familia, lăsată fără acel venit suplimentar, va găsi şi mai greu resursele financiare necesare pentru a asigura educaţia copiilor. Potrivit actului normativ privind acordarea alocaţiei de susţinere a familiei, plafonul maxim al veniturilor pentru acordarea alocaţiei este de 370 de lei pe persoană. În familiile cu doi părinţi în care venitul este de până la 200 de lei/persoană, nivelul alocaţiei variază între 30 şi 120 de lei, în funcţie de numărul de copii. Dacă veniturile sunt între 201 lei şi 370 de lei, alocaţia va fi între 20 şi 100 de lei. În cazul familiilor monoparentale cu venituri sub 200 de lei/persoană, cuantumul alocaţiei variază între 50 şi 200 de lei. Când plafonul de 200 de lei este depăşit, se acordă între 45 şi 180 de lei, în funcţie de numărul de copii.