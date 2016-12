Guvernul Ponta III, votat de Parlament

07:03:22 / 05 Martie 2014

avem guvern , sa ne bucuram

Sa incepem cu sfarsitul . Dup ace s-a terminat sedinta in care Antonescu a demisionat din functia de presedinte al Senatului , la iesire , fiind asaltat de ziaristi le-a spus: “ va rog sa-mi permiteti sa ma deplasez “.In miscare permanenta atunci cand nu doarme , Antonescu continua deplasarea inceputa pe cand PNL era PNL , continuata prin USL si in sfarsit terminata in chip glorios prin demisia sa si despartirea definitiva de Ponta . Prin discursul sau mestesugit incearca inca o data sa scape de raspundere lasandu-l singur pe Ponta in bratele iubitoarei Uniuni Democrate Maghiare. Ponta n-a avut curajul sa demisioneze pe loc, in sedinta ca Antonescu . Dar nici zile multe nu mai are. Oricum, amandoi sunt lipsiti de onoare si demnitate atata timp cat nu vor recunoaste ticalosia actiunilor indreptate asupra statului de drept , a justitiei si a institutiilor occidentale .Onoarea lor va fi “ reperata “ dupa ce-si vor da demisia din functiile de presedinti de partid . Ponta cauta prin artificii sa iasa din incurcatura pe care tot el a creat-o. A transformat USD in PUP care este egala cu NUP dar pentru scurta vreme. Pe noi nu ne mai surprinde nimic.Asistam in continuare la spectacolul politic regizat de marele maestru al combinatiilor, Traian Basescu . Dl Presedinte care nici nu concepea pana ieri sa-l renominalizeze pe Ponta ca premier , i-a sarit in ajutor oferindu-i solutii pentru a continua guvernarea atat de glorioasa, si plina de realizari .Guvernarea va continua pana la urma cu Ponta sau fara Ponta .Important este sa ne intrebam cu ce se aleg cetatenii . La ce sa ne asteptam cand vedem ca in 24 de ani guvernele si partidele au ridicat incompetenta , ignoranta,lenea intelectuala , dispretul si razbunarea imbecile la rang de sistem de guvernamant . Mai grav este faptul ca atitudinea noastra fata de partide si guverne tine de un factor banal si trivial.Ne place sa gasim propriile noastre defecte in persoana reprezentantilor alesi cu mana noastra.Nu ne mai indignam fata de comportamentele negative manifestate de acesti reprezentanti . Ne consolam cu ideea ca “ alesii “ sunt la fel ca noi . Ne intrebam daca tinerii ministri scoliti in Occident au invatat ceva si despre balcanismul politcii romanesti . Daca nu, vor afla curand pe propria lor piele dar din pacate si pe a noastra.