Guvernul Ponta încearcă să repare ceea ce a stricat Cabinetul Boc

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că actuala guvernare descoperă în fiecare săptămână câte o “bombă” lăsată de vechile guvernări: \"Este bomba de 120 de milioane de euro de la televiziunea naţională, am descoperit bomba atomică cu taxa de clawback şi rămânem fără medicamente, am reparat bomba cu contribuţia de 5,5% pentru pensionari. Asta este ceea ce am găsit, nu că mă aşteptam să găsim un buget înfloritor. Am constatat şi că România din trimestrul IV 2011 şi trimestrul I 2012 este în recesiune, aşa de bună a fost guvernarea PDL. Luăm fiecare gaură neagră şi încercăm să o reparăm pe cât posibil\". În ceea ce priveşte solicitările formulate de CSM privind aplicarea noului Cod de procedură civilă de la 1 septembrie, Ponta l-a acuzat pe fostul premier Emil Boc că nu a lăsat bani în buget: “Cu membrii CSM şi cu experţii CE care monitorizează România pe baza Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) îl vom întreba pe fostul premier Emil Boc, care a prezentat bugetul în decembrie 2011, de ce nu a pus bani în buget. Totul a fost o minciună a PDL. Nu este niciun ban pus în buget. În fiecare săptămână, Titus Corlăţean a prezentat solicitările Ministerului Justiţiei pentru finanţare pentru implementarea noilor coduri. Nu cred că cineva poate să se angajeze că vor fi toţi banii care trebuia puşi de doi ani în buget, dar pot să mă angajez că tot ce ţine de partea bugetară vom asigura, pentru că îndeplinirea criteriilor pentru MCV este importantă. Pentru fostul guvern nu a fost important, pentru că altfel ar fi pus bani în buget\".