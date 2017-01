Guvernul pregătește suspendarea exportului de lemn

Războiul împotriva despăduririi României, deși început cu mulți ani de întârziere, pare să se ducă acum pe toate fronturile. În timp ce organizațiile non-guvernamentale scot în stradă mii de oameni pentru a manifesta împotriva defrișărilor, partidele pregătesc modificarea Codului silvic, iar Guvernul și Președinția intenționează să introducă subiectul privind protecția pădurilor în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Cert este că, pe fondul acutizării disputelor dintre politicieni, tot mai multe voci din societatea civilă și-au exprimat îngrijorarea ca subiectul să nu se înfunde în clasica luptă politică, astfel încât deciziile care vor urma să fie unele strâmbe, dictate de interese obscure. Pe fondul scandalului generat de acțiunile firmelor austriece care au pus la pământ pădurile, fără discernământ, sub nasul autorităților, privirile sunt ațintite către cei care, în ultimii 20 de ani, au coordonat Ministerul Mediului (sub toate formele și denumirile date de diversele guverne care au condus România). Premierul Victor Ponta a arătat-o cu degetul pe liberala Lucia Varga, fost ministru de resort, cu o lungă activitate la minister chiar și ca secretar de stat, acuzând-o fățiș că promovează în Parlament interesele firmei austriece Schweighofer (una dintre protagonistele scandalului defrișărilor): "Preşedintele şi eu şi Parlamentul putem să colaborăm ca să oprim un fenomen care există de mulţi ani, cel al despăduririlor şi pieţei ilegale. Am avut nişte acuzaţii, pe care mi le menţin, la adresa unei doamne deputat, fost ministru, de la PNL, care s-a întâlnit cu Schweighofer".

Dincolo de auzațiile de fraternizare a politicienilor cu cei care defrișează, care probabil vor face obiectul unor ample anchete cu termen de finalizare pierdut într-un viitor îndepărtat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pregătește o măsură drastică pentru prezent. Instituția a lansat sâmbătă, în dezbatere publică, două proiecte de Ordonanță de Urgență, care vizează reglementări mai stricte în ceea ce privește exporturile de material lemnos, precum și suspendarea temporară a acestora. Conform notei de fundamentare a uneia dintre ordonanţe, suspendarea exportului de materiale lemnoase, sub formă de bușteni, cherestea și lemn de foc, va fi valabilă până la 31 august.