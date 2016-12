Guvernul R. Moldova și Gazprom au prelungit contractul pentru livrări de gaz

Guvernul Republicii Moldova și compania rusă Gazprom au convenit să prelungească pentru încă un an contractul pentru livrări de gaz natural rusesc, a anunțat pe pagina sa de Facebook ministrul economiei al Republicii Moldova, vicepremierul Andrian Candu, în urma discuțiilor avute la Moscova cu ministrul rus al energiei, Aleksandr Novak, și cu vicepreședintele companiei Gazprom, Aleksandr Medvedev, informează Agerpres. 'Am convenit să prelungim cu încă un an contractul existent privind importul de gaz rusesc. Condițiile au rămas aceleași', a subliniat Candu. La ora actuală, Republica Moldova importă gaz rusesc la prețul de aproximativ 370 de dolari pentru mia de metri cubi. Contractul pe termen lung pentru livrarea de gaz rusesc în Republica Moldova a expirat încă în 2011 și de atunci este prelungit în fiecare an. Chișinăul dorește să obțină reducerea prețului la gaz, însă negocierile nu duc la rezultate, potrivit Itar-Tass.