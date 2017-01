Guvernul recunoaște că administrația e bolnavă! Ce e de făcut?

08:22:42 / 26 Februarie 2016

ACARUL PAUN

Toti semneaza nimeni nu raspunde . Este vorba de responsabilitate . Cine sa raspunda ? Romanul a gasit mereu o solutie . O vreme a raspuns turcul . " Turcul plateste " . avand rolul de casier platitor . dar la un nivel superior . Cetateanul " de rand " a ales alt simbol , el da vina deseori pe tigan . Dar nu orice tigan . Daca te cheama Voicu , scapi , daca te cheama Paun nu . Intotdeauna a fost nevoie de un responsabil pe spatele caruia sa cada loviturile , ca sa scape cel vinovat . Evreii , mai practici au ales tapul ispasitor . Acarul Paun a venit mai tarziu , pe calea ferata . El a fost pus in fiare si bagat la ocna . Ce este de facut ? Fiecare minister sa organizaze un curs de specializare in domeniile cheie , cu tinerii absolventi de facultate si sa treaca rapid la schimbarea ticalosilor din administratie , fara mila . Se va spune ca n-au experienta ? Dar ticalosii inraiti in birocratie n-au incepu tot de tineri ? Bineinteles ca este nevoie de o simplificare , de o reducere a numarului imens de hartoage care nu fac decat rau societatii . Problema este ca fara hartoage scad sansele de a mai primi ciubuc . Asa cum s-a reusit in Justitie , se poate reusi si in administratie . E nevoie doar de un ministru hotarat si capabil .