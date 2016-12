Guvernul refuză să plătească salariile restante ale profesorilor

Cadrele didactice consideră că Guvernul, prin adoptarea ordonanţei de amânare a plăţii sumelor câştigate de ele în instanţă, le-a oferit un nou motiv pentru a ieşi în stradă. „Trist! Constat că avem de a face cu un minister duplicitar. Pe 10 martie, când au avut loc discuţii cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, care au durat trei ore şi jumătate, nu au zis nimic despre această măsură. Oricum aveam motive pentru formele de protest. Încă unul în plus nu era nevoie”, a declarat secretarul general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Liviu Pop. Reprezentantul FSLI a precizat că vor fi făcute demersurile necesare pentru atacarea acestei ordonanţe la Curtea Constituţională. Guvernul a avizat ordonanţa prin care restanţele salariale câştigate de către bugetari în instanţă vor fi plătite eşalonat, pe o perioadă de trei ani, în intervalul 2011-2013. Ordonanţa a intrat în vigoare vineri seara şi stabileşte că sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti - reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului bugetar - devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2010, nu vor fi achitate în acest an. Eşalonarea şi amânarea plăţii drepturilor salariale câştigate în instanţă de cadrele didactice este argumentată de guvernanţi prin fondurile limitate şi riscul depăşirii deficitului bugetar. Pentru achitarea salariilor restante în următorii trei ani este deja estimat un plus de cheltuieli bugetare în sumă totală de 1,39 miliarde lei, respectiv 463 milioane lei în 2011, 462 milioane lei în 2012 şi 473 milioane lei în 2013.