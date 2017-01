Guvernul, restant la achitarea reparaţiilor de la şcoli

Guvernul ne uimeşte cu fiecare iniţiativă. După ce a vrut să vină „în sprijinul” profesorilor privîndu-i de tichetele cadou, acum s-a decis să vină în sprijinul copiilor din mediul rural şi să contribuie, după cum susţine, alături de administraţiile locale, la reabilitarea şcolilor de la sate. Oare la ce proiecte să contribuie cînd, din bugetele comunelor, cîteodată nu ajung banii nici pentru salariile tuturor angajaţilor, darămite pentru proiecte de amploare! Iniţiativă lăudabilă, dar negîndită... În altă ordine de idei, în 2006, Guvernul a promis finanţarea unor proiecte de infrastructură în mediul rural, însă administraţiile locale aşteaptă, şi în prezent, noi hotărîri de Guvern pentru a primi sumele necesare pentru lucrări. Acesta este şi cazul şcolii din Ghindăreşti. În ciuda faptului că reabilitarea şi modernizarea instituţiei de învăţămînt au început în octombrie anul trecut şi deja au fost finalizate, constructorul nu a primit decît jumătate din suma contractată - 525 de mii de lei - chiar dacă banii trebuia achitaţi integral la finalizarea proiectului. Potrivit declaraţiilor primarului din Ghindăreşti, Vasile Gavrilă, constructorul i-a solicitat plata lucrării, însă el n-are cum să-i ofere banii pe care îi datorează. „Lucrarea s-a executat şi ar trebui să o plătim integral, însă nu ne-au venit banii de la Guvern. Am făcut demersuri la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) pentru a primii banii, însă reprezentanţii instituţiei mi-au spus că trebuie să aştept o nouă hotărîre de Guvern, pentru că, în ultima aprobată, comuna noastră nu a fost cuprinsă cu această lucrare. Am primit jumătate din bani anul trecut şi, conform contractului, trebuie să mai primim aproape 500 de mii lei pentru lucrare”, a declarat Gavrilă. Inginerul constructor din cadrul Compartimentului Tehnic din ISJ, Dana Roşculeţ, a declarat că, printr-o hotărîre de Guvern aprobată în această lună, Guvernul a aprobat doar 22% din suma totală solicitată de ISJ pentru proiectele din judeţ. Reprezentanţii ISJ spun că, probabil, va fi emisă o nouă hotărîre de Guvern în perioada următoare, pentru a se acoperi sumele restante. Primăria din Ghindăreşti nu este singura administraţie locală care se confruntă cu această problemă. Şi în comuna Pantelimon s-au realizat lucrări de reabilitare a şcolilor, însă, pe jumătate, deoarece au fost acordate fonduri insuficiente. Potrivit declaraţiilor primarului din Pantelimon, Vasile Neicu, în 2006 s-au făcut reabilitări la toate cele patru şcoli din satele Pantelimon de Jos, Nistoreşti, Runcu şi Pantelimon, dar incomplete, din cauza lipsei de finanţare. „În 2006 am primit doar 500 de mii de lei de la ISJ, cu care a trebuit să face reparaţii la toate cele patru şcoli din comună. Am făcut reparaţii, însă mai avem nevoie de bani pentru a continua lucrările. Noi sîntem PSD-işti, nouă nu ne dau fonduri suficiente, cum se întîmplă în Hârşova, unde primarul este liberal”, a completat Neicu.