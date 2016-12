Guvernul României, singurul din UE care nu dă ajutor pentru ariile protejate

România este singura ţară din UE care nu dă niciun ajutor guvernamental pentru reţeaua de arii protejate, deşi acestea joacă un rol foarte important în reducerea emisiilor de dioxid de carbon din atmosferă, potrivit unui raport dat publicităţii ieri de World Wide Fund for Nature (WWF) România. Organizaţia de mediu reaminteşte că, în septembrie 2009, statul român a fost dat în judecată la Curtea Europeană de Justiţie pentru încălcarea prevederilor tratatului de aderare referitoare la managementul ariilor protejate. \"Procesul de desemnare a zonelor protejate a fost tratat fără seriozitate, iar în ceea ce priveşte structurile de management, România este singura ţară din UE care nu oferă niciun fel de sprijin guvernamental pentru reţeaua de arii protejate. Zonele protejate sunt declarate doar pe hârtie, fără a avea clarificată modalitatea de administrare, fără o autoritate naţională de coordonare şi resurse alocate de la bugetul statului pentru administrare şi fără a avea aprobate măsuri de menţinere a statutului favorabil de conservare până la elaborarea planurilor de management pentru aceste zone\", precizează WWF. Organizaţia mai atrage atenţia că acest lucru este cu atât mai grav, cu cât România este una din ţările cele mai bogate în ce priveşte valorile şi resursele naturale din UE, iar ariile protejate reprezintă o soluţie eficientă şi ieftină pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice, potrivit ultimului raport publicat de International Union for Conservation of Nature (IUCN), Organizaţia Nature Conservancy, United Nations Development Programme, Wildlife Conservation Society, WWF şi Banca Mondială. Totodată, ariile protejate sunt adevărate scuturi de apărare împotriva dezastrelor naturale, oferind spaţiu pentru scurgerea inundaţiilor, stabilizând solurile, evitând astfel alunecările de teren şi protejându-ne de ravagiile furtunilor. În plus, acestea asigură conservarea resurselor naturale, fără de care omenirea nu ar avea parte de hrană şi apă curată şi fără de care multe dintre comunităţi nu ar putea supravieţui. 33 dintre cele 100 de metropole ale lumii îşi procură apa pentru populaţie din arii protejate. WWF Programul Dunăre-Carpaţi România urmăreşte conservarea naturii şi a proceselor ecologice în România şi în regiunea Dunăre-Carpaţi, iniţiind, derulând şi sprijinind proiecte pentru păstrarea diversităţii biologice, a speciilor sălbatice şi ecosistemelor naturale.