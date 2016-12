Guvernul s-a angajat să concedieze încă 90.000 bugetari

Guvernul îşi menţine angajamentul de a concedia 74.000 bugetari până la sfârşitul anului, după ce a disponibilizat deja 27.000 salariaţi, să renunţe la minimum 15.000 angajaţi în 2011, să menţină îngheţate pensiile şi să elimine al 13-lea salariu, primele de vacanţă şi subvenţiile de încălzire. Angajamentele sunt incluse în varianta finală a scrisorii către FMI, aprobată de Guvern. \"În pofida condiţiile economice nefavorabile, am atins per total ţinta de deficit bugetar stabilită pentru jumătatea acestui an, în principal datorită controlului strict al cheltuielilor şi reducerii personalului cu circa 27.000. Eforturile noastre de ajustare fiscală din restul anului 2010 vor fi susţinute de pachetul de ajustări adoptat recent (reprezentând 4,6% din PIB pe baze anuale)\", se arată în scrisoarea suplimentară de intenţie la acordul stand-by semnat de România cu FMI. Pachetul de ajustări cuprinde majorarea TVA cu 5 puncte procentuale, la 24%, reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor şi cu 15% a majorităţii beneficiilor sociale, dar şi continuarea disponibilizărilor, prin concedierea a 74.000 de angajaţi. \"Dat fiind că vor exista noi concedieri de cel puţin 15.000 bugetari până la finele anului 2011, măsurile vor lăsa loc pentru a acorda o majorare modestă a salariilor din sectorul public pe parcursul anului viitor, în condiţiile îndeplinirii angajamentului de reducere a cheltuielilor cu personalul sub 39 miliarde de lei (incluzând toate formele de compensaţii, dar excluzând contribuţiile de asigurări sociale pentru militari)\", se menţionează în document. Scrisoarea către FMI relevă totodată că Guvernul va menţine îngheţate pensiile şi în 2011 şi va elimina al 13-lea salariu, primele de vacanţă şi subvenţiile la încălzire.