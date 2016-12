Guvernul scade limitele în care autorităţile locale pot contracta fonduri rambursabile

Guvernul va restrânge, pentru al doilea an consecutiv, cu 36%, limitele maxime în care autorităţile locale pot contracta fonduri rambursabile în acest an pentru proiecte care nu beneficiază de fonduri UE, de la 2,5 miliarde lei, la 1,6 miliarde lei, cea mai mică ajustare fiind operată la judeţe. Limitele maxime pentru contractarea de împrumuturi de la bănci sau prin emisiuni de obligaţiuni au scăzut pentru comune de la 457,5 milioane lei, la 275,4 milioane lei (-40%), pentru oraşe, de la 191 milioane lei, la 119 milioane lei (-37%), pentru municipii, de la 850 de milioane lei, la 545 milioane lei (-35,88%), pentru judeţe, de la 287 milioane lei, la 223 milioane lei (-22%) şi pentru Bucureşti, de la 714,5 milioane lei, la 436,4 milioane lei (-39%). De asemenea, Guvernul va restrânge limita maximă a tragerilor efective din acest an de la 1,7 miliarde lei, la 1,3 miliarde lei, respectiv cu 24%. Spre deosebire de anul trecut, Guvernul nu va stabili şi limitele privind tragerile pentru fiecare categorie de autoritate locală. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern publicat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), în limitele prevăzute nu se includ finanţările rambursabile pentru prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Limitele pe categorii sunt aplicabile cererilor pentru autorizare ale autorităţilor administraţiei publice locale, înregistrate până la data de 31 august 2010 la secretariatul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. După această dată, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile administrativ - teritoriale, în ordinea înregistrării cererilor pentru autorizare, cu încadrarea în suma rămasă disponibilă.