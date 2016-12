Guvernul şi-a luat ţeapă cu salariile din ASF

12:46:57 / 23 Februarie 2014

Clarificare

Nu sunt de acord cu cei care in comentariile anterioare vor desfiintarea tuturor institutiilor de control si verificare,pe anumite domenii distincte de activitate.Avem totusi un punct comun: in toate institutiile sa fie angajati numai persoane de specialitate,care sa se supuna unei legi de organizare, prin care sa fie total STOPATE ABUZURILE,conflictul de interese etc.