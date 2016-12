Guvernul taie încă o halcă din bugetele primăriilor

Portocaliii au mai inventat o găselniţă pentru a afunda şi mai mult autorităţile locale în sărăcia lucie. Sub pretextul aşa-numitei mari descentralizări, Guvernul lui Boc taie sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată (TVA) alocate de la bugetul de stat şi destinate administraţiilor locale din toată ţara. Însă, în loc să centralizeze veniturile pentru a veni în sprijinul primăriilor, guvernanţii se scarpină cu mână stângă la urechea dreaptă şi centralizează cheltuielile. La prima rectificare bugetară din acest an, anunţată de Guvern pentru săptămâna viitoare, sumele defalcate din TVA vor fi reduse cu 210 mii de lei, iar consecinţa acestei măsuri, luată pe negândite de Boc şi ai lui, va fi scăderea fondurilor pentru salarii în învăţământul preuniversitar şi implicit o nouă scădere a salariilor profesorilor, precum şi iniţierea unor investiţii noi. Conform proiectului rectificării bugetare, diminuarea fondului de salarii destinat cadrelor didactice şi personalului auxiliar din şcoli cu 117 mii de lei va afecta implicit şi acordarea sporurilor, indemnizaţiilor precum şi altor drepturi salariale în bani ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv ale învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. De aceeaşi rectificare bugetară vor fi afectate şi fondurile din care se asigură finanţarea pentru contribuţiile personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară (-18,2 milioane lei), ajutorul social şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri (-113,4 milioane lei), drumurile judeţene şi comunale (-50 milioane lei), dezvoltarea infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural (-313,5 milioane lei), salariile personalului angajat la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale şi alte cheltuieli (-500 milioane lei). Decizia guvernanţilor care se laudă că ne conduc bine ţara este o nouă lovitură cruntă pentru administraţiile locale, după scăderea salariilor bugetarilor cu 25%, reducerea cu 20% a cheltuielilor şi concedierile în masă care aproape că au lăsat în colaps multe primării. Concluzia primarilor constănţeni este că vom asista la plecări masive din aparatul administrativ pentru că, după ce că se reduce salariul la o valoare sub limita supravieţuirii, se măreşte şi volumul de muncă din cauza avalanşei de concedieri şi demisii din administraţia publică locală. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, spune că nu poate să facă nimic să împiedice ca oamenii săi să plece din Primărie atât timp cât salariile a nu mai puţin de 500 de angajaţi cu studii superioare de la Constanţa se situează între 400 şi 600 de lei. „Angajaţii din Primărie pleacă singuri. Am dat afară cum a cerut Boc, iar din cei rămaşi pleacă funcţionari de bunăvoie. Noi am încercat să angajăm alţi oameni, dar nu vine nimeni pe funcţia de referent cu studii superioare pentru 400 de lei. Toţi se gândesc să plece în străinătate. Sincer, şi eu aş pleca. N-aş mai băga un ban într-o Românie condusă de Boc şi de Băsescu”, a declarat Mazăre.