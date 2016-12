Guvernul taie pensiile speciale ale magistraţilor condamnaţi pentru corupţie

Guvernul a discutat, în şedinţa de ieri, proiectul de lege privind eliminarea pensiei speciale pentru magistraţii condamnaţi definitiv pentru fapte de corupţie, pentru fapte în legătură cu serviciul săvârşite cu intenţie şi pentru orice alte fapte care aduc atingere prestigiului justiţiei. La finalul şedinţei, surse oficiale au declarat agenţiei Mediafax că actul normativ a fost aprobat de Executiv. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat săptămâna trecută, cu observaţii, proiectul privind pierderea pensiilor de serviciu de către magistraţii condamnaţi definitiv pentru corupţie şi excluşi din magistratură din acest motiv. „Plenul CSM a avizat favorabil propunerea de eliminare a pensiei special pentru magistraţii care au fost condamnaţi pentru fapte de corupţie, pentru fapte în legătură cu serviciul săvârşite cu intenţie şi pentru orice alte fapte care aduc atingere prestigiului justiţiei. Nu se pune problema de o modificare a ceea ce am propus noi, pentru că noi am adus pe masa CSM un text, pentru a fi dezbătut. În urma unor dezbateri, au rezultat câteva propuneri tehnice din partea CSM, care vor fi însuşite de Ministerul Justiţiei, şi am convenit asupra acestor categorii de infracţiuni în domeniul de aplicare al legii. Am stabilit, de asemenea, că această lege, din momentul în care va intra în vigoare, se va aplica şi magistraţilor care au fost condamnaţi pentru fapte de corupţie şi vor pierde această pensie imediat ce legea va intra în vigoare", a declarat, la acea dată, ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, la ieşirea de la şedinţa Plenului CSM în care a fost avizat proiectul de lege. Potrivit proiectului de lege, în situaţia în care magistraţii au încasat pensia de serviciu până la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare sau, după caz, a hotărârii prin care s-a dispus sancţiunea excluderii din magistratură, ei sunt obligaţi să restituie diferenţa dintre pensia de serviciu încasată şi pensia din sistemul public de pensii.