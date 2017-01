Guvernul Tăriceanu, corigent şi mincinos

Vineri la Romexpo a avut loc lansarea ofertei politice a Alianţei PSD-PC în cadrul Consiliilor Naţionale reunite ale celor două partide. În deschiderea lucrărilor, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a făcut o analiză a actualului guvern pe care îl consideră cel mai neperformant de la revoluţie şi pînă în prezent. Potrivit lui Geoană, guvernarea Băsescu - Tăriceanu a fost una a uşilor închise. \"Guvernul Tăriceanu trăieşte pentru clientela sa şi pentru sine. Timp de patru ani, acest guvern numit de Băsescu a ţinut uşile închise sindicatelor şi pensionarilor pe care i-a umilit. Patru ani am avut un guvern surd şi mut. Am avut un guvern care s-a bazat pe promisiuni nefondate şi minciuni sfruntate. Am avut parte de un guvern care a dorit un stat minimal în care nu au făcut nici măcar un kilometru de autostradă, un guvern în mandatul căruia sănătatea a ajuns un lux. Patru ani am avut o guvernare mincioansă şi corigentă la toate materiile care a reuşit să treacă clasa prin copiat, furînd ideile din programele propuse de PSD şi PC\", a precizat Geoană. Preşedintele PSD, a afirmat că victoria partidului în alegerile locale este cu atît mai importantă, cu cît PD-L a fost ajutat făţiş în campanie de preşedintele Traian Băsescu, care a sfidat încă odată Constituţia, iar PNL a beneficiat în campanie de banii statului.