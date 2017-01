Guvernul ţine cu dinţii de termene pe care nu le poate respecta

Mai era oare nevoie de dovezi că Executivul trăieşte într-un univers paralel? Nu, dar guvernanţii insistă să demonestreze asta în fiecare zi. Vineri, liderii coaliţiei au decis să ignore tot ce ţine de logică, bun-simţ şi realism şi au anunţat, probabil dintr-un avânt patriotic nejustificat, că România va adera la zona euro fix pe 1 decembrie 2015. În ciuda avertismentelor economiştilor, care au spus că ţara noastră nu are nicio şansă de a adopta moneda euro atât de repede, ba mai mult, ar beneficia de o implementare mai bună a reformelor cu ajutorul leului, guvernanţii s-au setat pe această ţintă, probabil pentru că sunt acuzaţi zilnic de incompetenţă. Desigur, este foarte simplu să ţii cu dinţii de un obiectiv, în condiţiile în care sunt şanse mari să nu mai fii la putere, adică responsabil, când vine termenul limită!

„Este important că am păstrat obiectivul pentru 2015. Dacă nu gândim nemţeşte, dacă nu gândim „rău”, pe termene clare, nu vom realiza niciodată ce ne-am propus”, a declarat deputatul Varujan Pambuccian după şedinţa de Guvern de vineri, care a durat o oră şi jumătate. Atingerea ţintei ar fi posibilă dacă sunt evitate derapajele economice în campaniile electorale şi dacă companiile de stat sunt restructurate, în cele din urmă. „Sunt două mari probleme - ţinta de deficit” şi inflaţia, care trebuie să ajungă sub 3%. Dacă nu se vor face pomeni electorale în 2012 şi 2013, vom putea respecta data propusă”, a mai spus Pambuccian. În privinţa companiilor de stat există însă mari îndoieli că se va putea face o restructurare coerentă şi eficientă, mai ales că, până acum, niciun proces de reorganizare nu a avut succes. În plus, există companii care nu au adus niciodată profit şi care nu sunt în stare să-şi plătească dările către stat, ce să mai vorbim de amenzile şi sancţiunile pe care Guvernul vrea să le aplice. Pe ce se bazează optimismul guvernanţilor? Evident, pe datele Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP), una dintre cele mai „pe dinafară” instituţii din ţară. Economiştii au avertizat că renunţarea la 2015 ca termen pentru aderarea la zona euro ar reprezenta un semn că Executivul a ajuns cu picioarele pe pământ şi că este gata să-şi asume termene realiste, fapt care ar fi impulsionat investitorii străini.