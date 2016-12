Guvernul trebuie să ia în calcul presuspendarea tuturor POS

Comisia Europeană (CE) analizează situaţia Programelor Operaţionale Sectoriale (POS) derulate de România şi are în vedere o decizie de presuspendare, luând în calcul toate variantele, respectiv presuspendarea tuturor programelor, a unora dintre aceste programe sau doar a unor axe prioritare. Presuspendarea plăţilor din partea Comisiei Europene obligă autorităţile române să pună în aplicare în termen de două luni recomandările CE pentru rezolvarea problemelor constatate în derularea programelor. Angela Martinez-Sarasola, şefa Unităţii pentru România din cadrul DG REGIO (Directoratul General pentru Politică Regională al Comisiei Europene) a spus că este în continuare preocupată din cauza nivelului deosebit de scăzut al gradului de absorbţie a fondurilor europene. Pentru diminuarea nivelului dezangajărilor automate, responsabila DG REGIO a recomandat ca partea română să aibă pregătite cât mai multe cereri de plată şi să le transmită Comisiei înainte de sfârşitul acestui an, chiar dacă la acel moment deficienţele identificate nu vor fi fost soluţionate, iar, potrivit Regulamentului CE, plăţile trebuie suspendate. În acest fel, odată introduse cererile de plată, după ridicarea suspendării cererile respective vor putea fi onorate, iar sumele corespunzătoare nu vor fi pierdute. (A.M.)