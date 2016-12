Guvernul Ungureanu e unul de întreţinere

CAPACITATE LIMITATĂ DE A LUA DECIZII Theodor Stolojan, cel care i-a făcut întotdeauna jocul preşedintelui Traian Băsescu, a ieşit la rampă cu declaraţii care ţin să confirme cele spuse până acum de reprezentanţii mass media pe de o parte, şi de reprezentanţii Opoziţiei pe de altă parte: că noul guvern este unul „marionetă“ şi că nu are voie să facă greşeli. Şi asta în condiţiile în care chiar PDL, în frunte cu Traian Băsescu, spunea că nu e vremea de anticipate pentru că nu ne putem permite un guvern semifuncţional. Se vorbea, în urmă cu o săptămână, de trecerea peste criza politică. Dacă se accepta varianta anticipatelor treceam peste criza politică după trei luni. Aşa, România va continua să fie în criză politică pentru următoarele nouă luni. Asta dacă ceea ce spune Stolojan este adevărat. Mai exact, el susţine că Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu are o capacitate limitată de a lua decizii, atât din cauza acordului cu instituţiile internaţionale, cât şi din cauza partenerilor de coaliţie, în special UDMR, care au pus condiţii.

UNGUREANU NU TREBUIE „SĂ DEA DRUMUL LA BANI“ În accepţiunea fostului prim-vicepreşedinte al PDL, rolul Guvernului Ungureanu este acela de „întreţinere“, cu obligaţia „să nu facă greşeli“. „Acest guvern are capacitatea de a lua decizii limitate, are deja programul bătut în cuie (...) Ii se recomandă să nu facă greşeli“, a precizat Stolojan. Întrebat în ce ar putea consta greşelile pe care nu are voie să le facă guvernul Ungureanu, Stolojan a declarat că nu trebuie „să încerce să majoreze cheltuielile publice fără să aibă resurse“, adică „să nu dea drumul la bani“ în ciuda presiunilor venite din teritoriu. În acest context, Stolojan a mai spus că misiunea noului guvern este cu atât mai grea cu cât două luni din acest an va trebui să gestioneze campania electorală, când nimeni nu se mai ocupă de treburi administrative. „Acest guvern are şi posibilităţi de schimbare a politicilor economice extrem de limitate, atât de un acord care tocmai a fost reconfirmat în faţa Comisiei Europene, a FMI şi Băncii Mondiale, cât şi de faptul că este o guvernare a coaliţiei“, a mai spus Stolojan. El a ţinut să sublinieze faptul că UDMR şi-a „exprimat foarte clar câteva puncte de vedere care limitează foarte mult acţiunile guvernului Ungureanu“. La acest capitol, Stolojan a amintit condiţionările referitoare la legea reorganizării teritoriale şi la cele privind reforma din sănătate.