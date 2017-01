Guvernul va analiza întregul pachet de legi privind siguranţa naţională

Deşi a fost folosită drept monedă de schimb pentru numirea noilor şefi ai serviciilor de informaţii, legea privind siguranţa naţională nu a fost dezbătută în şedinţa de ieri a Guvernului. Consilierul pe probleme de securitate al primului-ministru, istoricul Marius Oprea, a explicat că actul normativ nu va fi supus spre aprobare pentru că s-a optat pentru prezentarea întregului pachet de legi ale siguranţei naţionale: „Legea securităţii naţionale este legea-cadru a acestui pachet de legi, ei trebuie să i se conformeze toate celelalte acte normative. Legea-cadru va pune înaintea tuturor intereselor pe cel al cetăţeanului”. Săptămîna trecută, premierul Călin Popescu Tăriceanu solicitase membrilor Cabinetului să prezinte cel mai tîrziu pînă la şedinţa Guvernului din această săptămînă observaţiile şi modificările la legea securităţii naţionale. Proiectul legii siguranţei naţionale a fost finalizat de către consilierul pentru securitate al primului-ministru, Marius Oprea, şi prezentat, săptămîna trecută, membrilor Guvernului. Proiectul prevede că preşedintele şi premierul exercită organizarea, coordonarea şi planificarea strategică în domeniul securităţii naţionale şi că SPP va deveni direcţie la MAI, STS la Ministerul Comunicaţiilor, iar CNI va fi controlată de o comisie parlamentară. Propunerea de act normativ precizează că Direcţia de Protecţie şi Pază este structură departamentală în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar directorul acesteia are rang de secretar de stat în minister. De asemenea, Direcţia de Telecomunicaţii Speciale este structură departamentală în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, iar directorul acesteia are rang de secretar de stat în minister. Proiectul stabileşte că toate serviciile de informaţii vor fi sub controlul Parlamentului, adică vor exista comisii permanente speciale de control asupra activităţii SRI, SIE, Direcţiei de Protecţie şi Pază, Direcţiei de Telecomunicaţii Speciale, componentelor informative din structura Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. În prezent, funcţionează doar comisii permanente pentru controlul SRI şi SIE. Proiectul defineşte informaţia de securitate şi destinatarii acesteia, existînd un capitol special intitulat "Informaţiile de securitate şi drepturile omului". Pachetul de legi ale siguranţei naţionale include legea privind activitatea de informaţii, contrainformaţii şi securitate, legea privind statutul ofiţerilor de informaţii, precum şi legile de funcţionare a SIE şi SRI. Vicepreşedintele Comisiei Europene, Franco Frattini, a declarat, marţi, la sfîrşitul unei scurte întrevederi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, că reforma din zona securităţii naţionale trebuie să plaseze serviciile de informaţii sub controlul Parlamentului.