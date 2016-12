Guvernul va decreta zi de doliu pentru victimele din Italia

Premierul Dacian Cioloş a anunţat, marţi seară, după ce a participat la funeraliile din Italia, că va propune o zi de doliu naţional pentru victimele cutremurului din Peninsulă, cel mai probabil joi, şi totodată a declarat că nu mai există niciun român dispărut, ultimul fiind identificat în cursul zile de marţi.

„Din informaţiile pe care le am, de astăzi şi acea persoană care fusese dată dispărută a fost identificată, deci nu mai avem practic persoane dispărute. Avem doar aceste persoane care încă sunt spitalizate”, a declarat premierul Dacian Cioloş.

Totodată, prim-ministrul a anunţat că cel mai probabil joi va fi decretată zi de doliu naţional pentru românii care şi-au pierdut viaţa în urma cutremurului de săptămâna trecută din Italia.

„În şedinţa de guvern (de miercuri - n.r.) o să propun şi o zi de doliu naţional pentru ei. (...) Foarte probabil joi o să propun zi de doliu”, a spus Cioloş, în Italia.

Dacian Cioloş a participat marţi la funeraliile de stat din Italia pentru victimele cutremurului de săptămâna trecută, alături de ministrul Muncii, Dragoş Pâslaru.

În cursul zilei, premierul i-a vizitat, timp de peste o oră, pe românii internaţi în spital în Italia, afirmând că aceştia sunt într-o stare bună, şi a anunţat că Executivul va trimite un asistent social în Italia pentru a ajuta victimele să intre cât mai repede în posesia ajutoarelor din partea statului.

"Am stat de vizită cu doamnele, le-am explicat ce am decis să facem, ajutorul fianciar pe care să îl acordăm. Le-am spus că am decis chiar de mâine să vină un asistent social de la Bucureşti, care va sta o lună, două, cât va fi necesar aici, ca să ajute persoanele de la ambasadă, să facă toate formalităţile necesare ca oamenii să poată intra în posesia ajutorului pe care îl acordăm", a spus Cioloş, la finalul vizitei, într-o declaraţie oferită Digi24.

Prim-ministrul a precizat că, deşi ajutorul dat de stat nu este "semnificativ din punct de vedere financiar", este important ca el să ajungă cât mai repede la victime.

Şeful Executivului a spus că cele trei femei care au rămas internate, după ce una dintre victime a fost externată în cursul zilei de marţi, sunt "într-o stare bună" şi se recuperează. O altă pacientă va fi externată zilele acestea, a mai spus Cioloş.

Potrivit datelor MAE de luni seară, 11 români au murit în cutremur, 6 sunt răniţi şi aproximativ 30 de români se află în taberele de sinistraţi.

Guvernul a decis, luni, acordarea unor ajutoare financiare în sumă de 6.000 de euro pentru copiii rămaşi orfani în urma cutremurului din Italia, în sumă de 1.000 de euro pentru fiecare persoană decedată în seism, 10.000 de euro pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuinţe au fost distruse în proporţie de peste 50% şi îşi menţin reşedinţa în Italia şi 3.000 de euro pentru cei care nu au locuinţă proprie, dar nu mai au unde să stea după cataclism.

De aceste ajutoare urmează să beneficieze aproximativ 50 de familii.