Guvernul va monitoriza activităţile de atragere a fondurilor europene

Vicepremierul Dan Nica a declarat, joi, după şedinţa de guvern, că, în perioada 2005-2008, cheltuielile cu personalul au fost dublate, iar numărul de personal din administraţie a fost suplimentat, în acest interval, cu 215.000 posturi, ocupate de către persoane a căror activitate a fost una neperformantă: “Fostul guvern a întreţinut o confuzie voită între fondurile de preaderare şi cele de postaderare. Deci, din fondurile structurale nu au tras decît 188 de milioane de lei în 2008, nu pe proiecte, ci pe nişte împrumuturi de garantare pentru IMM-uri. În 2007, zero, în 2008, practic, zero, în condiţiile în care personalul angajat care lucrează în acest domeniu este extraordinar de numeros”. El a amintit că personalul administrativ cu atribuţii în absorbţia fondurilor comunitare va primi sporuri salariale calculate în raport cu nivelul de performanţă în activitate. Nica a mai afirmat că, în mandatul fostului Cabinet, evaziunea fiscală a avut “o proporţie absolut îngrijorătoare”. El a atras atenţia că “toate acele persoane care primesc sporul de 75% pentru că lucrează cu fonduri europene îşi vor mai primi acest spor doar în condiţiile în care îşi fac treaba, iar dacă nu, propunerea mea este ca aceşti angajaţi să fie plătiţi cu salariul minim pe economie”. În opinia lui, “nu este posibil să primeşti acest spor, în condiţiile în care România nu a atras niciun ban din fondurile europene în 2007 şi a reuşit să atragă doar 188 de milioane (euro) din fondurile structurale în 2008”. Vicepremierul a adăugat că România a încasat în 2008 cu 28 de miliarde lei mai puţin faţă de 2004 din cota TVA, iar acest fapt se datorează lipsei de responsabilitate a angajaţilor care ar trebui să verifice colectarea taxei. Începînd din acest an, guvernul va monitoriza toate activităţile ce implică atragerea fondurilor europene şi a investiţiilor în autostrăzi. Dan Nica a criticat dur politica de absorbţie a fondurilor structurale dusă de Cabinetul Tăriceanu, afirmînd că personalul angajat în acest domeniu nu şi-a putut justifica activitatea. Noul guvern şi-a stabilit ca “prioritate zero” atragerea de fonduri comunitare. Potrivit lui Dan Nica, primele 144 de proiecte au fost deja aprobate, după nouă luni de aşteptare. Nica a dat un amănunt sugestiv referitor la modul în care se lucra pe timpul foste guvernări cu proiectele pentru accesarea fondurilor europene: “Între toaletă şi chicinetă, la Ministerul Mediului, au fost descoperite zeci de proiecte extrem de interesante pentru IMM-uri, care zăceu în “grija nimănui”.