Guvernul vrea avion la mâna a doua

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că soluţia cea mai bună pentru achiziţia unei aeronave pentru zboruri speciale o reprezintă un acord interguvernamental cu un guvern care disponibilizează asemenea avioane. „Eu am cerut o analiză cu privire la cheltuielile pe care le-a făcut statul român pentru deplasările oficialilor. Cred că este normal ca România să aibă un avion de serviciu pentru înalţi demnitari”, a spus Ponta. El a precizat că, prin achiziţionarea unei astfel de aeronave, se va face şi o cheltuială mult mai mică privind deplasările oficialilor statului. Secretariatul General al Guvernului a primit la rectificarea bugetară 13,5 milioane de lei (peste 3 milioane de euro) pentru preluarea în leasing, prin Regia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), a unei aeronave destinate şi utilizate exclusiv pentru executarea zborurilor speciale. În plus, la jumătatea lunii octombrie, premierul a anunţat că Guvernul caută o soluţie pentru încheierea unui acord cu Executivul italian pentru furnizarea unui avion destinat deplasărilor demnitarilor, după ce Cabinetul de la Roma a hotărât să vândă o parte dintre cele şase aeronave pe care le are în dotare.