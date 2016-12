Guvernul vrea să relanseze Canalul Siret - Bărăgan

Guvernul României are o strategie de reconstrucţie a încrederii investitorilor străini şi se doreşte, astfel, un nou impuls al investiţiilor străine directe cu valoare adăugată, a susţinut, ieri, Dan Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine, la Forumul Economic şi Comercial China - Europa Centrală şi de Est. „Guvernul României are o strategie consistentă de reconstrucţie a încrederii investitorilor în România. Dorim să dăm un nou impuls investiţiilor străine directe cu valoare adăugată, care să contribuie la crearea şi menţinerea locurilor de muncă şi o bunăstare regională. Investiţiile străine nu sunt şi nu trebuie să fie un scop în sine. Ceea ce ţintim este creşterea competitivităţii, iar acest lucru se face prin folosirea eficientă a resurselor disponibile, combinate cu utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie. Vrem ca România să devină un hub tehnologic şi industrial în Europa Centrală şi de Est şi subliniez aici potenţialul domeniului auto. Renault şi Ford au ales România ca ţară de producţie. Automobile complet utilate sau componente auto produse la cele mai înalte standarde de calitate sunt fabricate în România. (...) Consider că nu mai e niciun secret pentru nimeni că România deţine unul dintre cele bune capitaluri de lucru în industria IT&C. Aici au venit HP, Oracle, Microsoft, IBM, companii care au deschis şi centre de cercetare. Vorbim aici şi despre Huwaei, care vrea să investească într-un centru de dezvoltare în România peste 100 milioane de euro, până în anul 2018. România a demarat procedurile pentru realizarea de obiective majore de investiţii strategice în domenii-cheie, precum energia şi agricultura. Amintesc doar de noile reactoare nucleare de la Centrala Nucleară de la Cernavodă sau de hidrocentrala de la Tarniţa, pentru care companii importante din China şi-au manifestat interesul. Iar dacă vorbim de proiecte energetice, daţi-mi voie să felicit China pentru angajamentul de investiţii de aproape un miliard de euro pentru realizarea unui proiect energetic de 500 Mw la Rovinari”, a spus Şova.

Referitor la proiecte, Şova a spus: „În ceea ce priveşte agricultura, Guvernul vrea să relanseze Canalul Siret - Bărăgan, care va deveni cel mai important proiect de infrastructură în agricultura României din ultimii 20 de ani, cu o investiţie estimată la 3,5 miliarde de euro, dacă ţinem cont de evaluarea făcută în urmă cu zece ani. În acest moment, studiul de fezabilitate al acestui proiect este în elaborare. Schemele de ajutor de stat pentru crearea de locuri de muncă au dat rezultate. Urmează schema de minimis pentru IMM. Vom încuraja crearea parcurilor tehnologice şi industriale şi construirea unor huburi de afaceri, concomitent cu consolidarea a numai puţin de 42 de clustere de sistem. Există, deci, condiţii macro-economice favorabile în România, cu o creştere economică de 2,7% în primele trei trimestre ale acestui an, cea mai puternică din Uniunea Europeană. Apoi, o consolidare bugetară bună, o inflaţie scăzută şi un curs de schimb stabil. În România, creşterea economică este susţinută de următorii piloni principali: industria şi energia. În ultimele 18 luni, rata de absorbţie a fondurilor europene a crescut de la 7% la peste 25%”.