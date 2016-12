Guvernul zero!

19:59:53 / 01 Iunie 2016

Fa ..pipi....pe EI..

Sa demonstrat PSD + ALDE au adus cel mai bun guvern din istorie unul cinstit care dupa 3 ani de crestere economica am ajuns pe locul. 1 in UE..Victor a luat tara dupa guv Boc Basescu guv care a subminat ec nationala furand tot in numele statului de drept pacalind oamenii cinstiti culmea la fel ca Gregorian Bivolaru care avea adeptiMISA numai din randul oamenilor intelectuali la fel a procedat alt Guru...Traian care are inca adepti din intelectuali pe care a ajuns sa- i manipuleze spalindule.....Mintea.In nici o tara din lume nu sau luat masurile care sau luat in romanika in timp de " criza"..Masuri care au dus la prabusirea ec nat.si nivelului de trai...Masuri APROBATE de bashiti fanatici care inca sustin( CULMEA) ca masurile au fost ff....Bune! Actualul PNL a fost acaparat murdarit...de cei care au luat acele masuri!...Mai aveti INCREDERE in EI....Sa TRAITI BINE!....Victore vino si salveaza inca o data tara se prabuseste iar....