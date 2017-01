„Guvernul zero“, la final de aventură

18:04:27 / 02 Ianuarie 2017

GUVERNULUI ZERO, II URAM : VANT DIN PUPA SI SA MAI AJUNGETZI PE LA NOI, CAND NE VOM RUGA SI NICI ATUNCI !

Parlamentarii din opoziție au început cu traznaile lor traznite, cum de altminteri face și " expertul numărul 1 in lucruri și fapte trăznite, johanis kw " ! Parlamentarii opoziției au început să ridice capul și să " guitze ", fac gălăgie ca să se facă auziți, că lumea românească doar ce a scăpat de prostia și incapacitatea lor, că nu-s buni, nici : cât o ceapă degerată și ce să mai spunem, că să-i pe varză ! INCOMPETENTZII DE PARLAMENTARI DIN OPOZIȚIE, MAI BINE AR STA LINISTITZI IN BANCA LOR, CA SI ACOLO NU-S IN STARE DE CEVA BUN, DE NIMIC, DOAR FAC : GĂLĂGIE SI SFORĂIE, ADICĂ NIMIC ȘI TOTUL ESTE ZERO CA ȘI " GUVERNUL MEU " , GUVERNUL CONDUS DE cioloș dj, neisprăvitul de guvern tehnocrat, GUVERN CARE A FACUT ATATA RAU POPORULUI ROMAN, " GUVERNUL MEU " A FOST ALCATUIT DE NISTE NEISPRAVITZI SI AVENTURIERI CA SI CEL / CEI CARE L-AU PARASUTAT IN FRUNTEA TZARII NOASTRE, RUUUUUUUUUUUUUUUUUUSINE TUTUROR !