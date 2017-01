“Guvizii” lui Panduru au uitat să mai cîştige pe teren propriu

Cu patru etape înainte de finalul campionatului, FC Farul se zbate în mediocritate, ocupînd poziţia a 14-a în clasamentul Ligii I, la doar 4 puncte de retrogradare, după ce în ultimele sezoane, s-a luptat mai mereu pentru calificarea în cupele europene. Cu -12 la “adevăr”, elevii lui Basarab Panduru au avut un parcurs dezastruos, în special pe teren propriu, unde nu au mai reuşit să cîştige un meci din 12 noiembrie 2006. Vremurile cînd fanii constănţeni sărbătoreau victoriile obţinute împotriva granzilor din Bucureşti au fost înlocuite de “bucuria” tehnicianului grupării de pe litoral pentru egalurile smulse cu Steaua şi Dinamo în acest retur. “Pînă la finalul campionatului, vrem să obţinem măcar un succes pe care să-l dedicăm suporterilor. Este adevărat că nu am mai cîştigat de multă vreme pe teren propriu, dar nici nu prea am pierdut. Dacă vom juca în continuare aşa, vom pierde şi suportul publicului”, s-a mărginit să declare Panduru, la finalul partidei disputate duminică, cu Gloria Bistriţa şi încheiate indecis, 0-0. De altfel, în tentativa de a aduce publicul în tribună la meciul de miercuri, de la ora 16.00, cu Poli Timişoara, contînd pentru etapa a 31-a, oficialii constănţeni au decis să lase intrarea liberă.

Antrenorul Farului şi-a acuzat din nou jucătorii pentru prestaţia slabă din teren, considerîndu-i principalii vinovaţi pentru situaţia în care a ajuns echipa constănţeană. “Toată săptămîna am simţit că nu sînt concentraţi, că au intrat într-un fel de vacanţă, ceea ce nu este normal. Jucătorii nu conştientizează problemele clubului şi se gîndesc la vacanţă, pentru că se antrenează într-una de la începutul lunii ianuarie. Lupta pentru evitarea retrogradării nu s-a încheiat însă”, a adăugat tehnicianul Farului. Chiar dacă gruparea constănţeană se număra la începutul sezonului printre formaţiile de frunte ale campionatului, cel puţin din punct de vedere al obiectivului, calificarea într-o cupă europeană, Panduru nu s-a sfiit să o catalogheze drept o “echipă mică”: “Aşa fac echipele mici, după ce bat în deplasare, în următorul meci o lasă mai moale”.

Tibor Moldovan, apărat de antrenor

Titular de bază în formaţia constănţeană în partea a doua a campionatului, Tibor Moldovan a fost fluierat de fiecare dată de suporteri în ultimele partide, în special pentru lipsa de combativitate din teren. În plus, atacantul Farului, care are unul dintre cele mai mari contracte dintre jucătorii Farului, nu a mai reuşit să înscrie de la ultima victorie a echipei sale pe teren propriu, cu Poli Iaşi. Chiar şi aşa, Basarab Panduru i-a luat apărarea jucătorului său la conferinţa de presă de la finalul întîlnirii cu bistriţenii. “Tibor Moldovan este jucătorul meu şi atît timp cît am încredere în el şi cred că poate marca va rămîne în teren. Nu se poate să-l scot doar pentru că-l fluieră suporterii, pentru că nu aş mai avea cu cine să joc. Vom trage linie la finalul sezonului şi vom vedea cine merită să rămînă în continuare la Farul”, a explicat Panduru. Dacă Moldovan este susţinut de Panduru, internaţionalul congolez Armel Disney nici măcar nu mai prinde un loc pe banca de rezerve, iar internaţionalul de juniori Florin Neaga nu a mai fost convocat la prima echipă de la venirea lui Panduru pe banca tehnică.