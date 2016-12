Guy Pearce ia o pauză în carieră

Actorul Guy Pearce, în vârstă de 44 de ani, plănuieşte să ia o pauză în carieră, declarând recent că simte nevoia să plece şi să fie el însuşi, pentru o vreme. Star al unor filme precum ”The King\'s Speech / Discursul regelui”, ”Don\'t Be Afraid of the Dark / Nu-ţi fie frică de întuneric” şi ”The Hurt Locker / Misiuni periculoase”, Guy Pearce a recunoscut că s-a luptat să citească scenarii în ultimele luni, însă a decis să renunţe la actorie, pentru o vreme. ”Îmi iau o pauză de şase luni, da. Am muncit prea mult în ultimii doi ani”, a declarat Guy Pearce, precizând că a citit scenarii şi le-a lăsat deoparte, pentru moment. ”Trebuie să mă retrag şi să fiu eu însumi, pentru o vreme”, a mai spus acesta. Actorul australian, care se regăseşte şi în distribuţia filmului ”Prometheus”, în regia lui Ridley Scott, spune că nu mai are energie pentru a lucra la noi proiecte. ”Ajungi într-un punct în care simţi un gol. Nu mai am energia necesară pentru a fi altcineva în afară de mine”, a precizat actorul.

Guy Edward Pearce, născut pe 5 octombrie 1967, este un actor şi muzician britanic emigrat în Australia. Este cunoscut şi pentru rolurile din serialul australian ”Neighbours” şi cele din lungmetrajele ”Memento”, de Christopher Nolan, ”L.A. Confidential”, ”Time Machine / Maşina Timpului” sau ”Count of Monte Cristo / Contele de Monte Cristo”.