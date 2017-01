Gwen Stefani a renunţat la cariera solo

Gwen Stefani consideră că zilele ei de glorie în calitate de cântăreaţă solo reprezintă doar o amintire, cariera ei departe de trupa No Doubt fiind doar ”un moment în timp care a durat prea mult”. Cântăreaţa americană a renunţat, în 2004, la statutul de solistă a trupei No Doubt, pentru a-şi lansa primul ei album solo, intitulat ”Love. Angel. Music. Baby”, urmat de ”The Sweet Escape”, material discografic lansat în 2006. Ambele albume au primit discul de platină. Gwen Stefani a recunoscut într-un interviu recent că un nou album semnat No Doubt nu poate să apară în viitorul apropiat, deoarece toţi membrii trupei sunt foarte ocupaţi pe plan personal. Totodată, cântăreaţa a spus că nu intenţionează să mai lanseze un alt album fără colegii ei de trupă. ”Acela a fost doar un moment în timp. A durat puţin mai mult decât credeam noi, pentru că mă aflam într-o perioadă plină de inspiraţie. În viaţă trebuie să faci acele lucruri care se manifestă la un moment dat, iar totul va ieşi aşa cum trebuie”, a declarat solista americană.

Trupa No Doubt îşi va anunţa planurile de viitor în cadrul unei conferinţe de presă ce va avea loc vineri. Gwen Stefani a devenit celebră ca solistă a trupei No Doubt, în 1990, iar printre cele mai renumite piese ale sale se numără ”Just a Girl” şi ”Don\'t Speak”.