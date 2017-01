Gwen Stefani mai vrea un copil

Se poate spune că solista trupei No Doubt este o persoană împlinită. Se bucură de o căsnicie fericită alături de Gavin Rossdale, binecuvîntată de şase luni cu un îngeraş de băieţel, Kingston şi o carieră muzicală în ascensiune cu un album solo, intitulat "The Sweet Escape", primit cu entuziasm de public şi critică. Numai că gîndul cîntăreţei de 37 de ani nu stă decît la un nou bebeluş. "Mă rog să mai am un copil. Este un aşa miracol că am deja unul. Dar mai sînt atît de multe lucruri pe care vreau să le fac. În cîţiva ani poate că îmi va fi mai greu. Nu mai sînt o debutantă şi parcă îmi simt şi ceasul biologic ticăind. Iar eu nu vreau să pierd nimic", a declarat Gwen Stefani.

Născut pe data de 26 mai, micuţul Kingston James McGregor Rossdale a devenit graţie celebrei sale mămici un bebeluş în pas cu moda şi un fotomodel profesionist. Gwen Stefani nu se îndură să-şi lase băieţelul acasă, aşa că fiul său o însoţeşte pretutindeni, iar hainele sale sînt pe măsura toaletelor sofisticate ale mamei sale, o împătimită a modei. De altfel, Gwen Stefani începe un turneu american pentru a-şi promova albumul şi cei doi nu se pot prezenta oricum. Garderoba sa nu este însă prea uşor de realizat, pentru că Gwen Stefani ar vrea să rămînă însărcinată, iar primele luni ar trebui să o prindă în turneu.