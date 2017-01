Gwyneth Paltrow a cîntat în duet cu Jay-Z

Actriţa Gwyneth Paltrow a avut o apariţie surpriză la un concert de hip hop care a avut loc la Royal Albert Hall din Londra, cîntînd în duet cu celebrul Jay-Z. Starul din "Shakespeare îndrăgostit" a cîntat refrenul melodiei "Song Cry" de pe albumul "Blueprint" lansat de Jay-Z în 2001. "Era puţin nervoasă dar interpretarea ei a fost într-adevăr excelentă", a declarat G Money, prezentator la postul de radio 1Xtra BBC. În public s-au aflat soţul lui Gwyneth Paltrow, Chris Martin, solistul trupei Coldplay, Beyonce şi starul rap Nas. Chris Martin a realizat deja două duete cu rapper-ul, printre care "Heart Of The City (Ain't No Love)", pentru albumul "Blueprint".

A fost primul concert de hip hop găzduit vreodată de Royal Albert Hall. "A fost un eveniment istoric", a declarat G Money. Jay-Z, al cărui nume real este Shawn Carter, a fost acompaniat de o orchestră şi de un DJ. Jay-Z este unul dintre cei mai de succes artişti rap din ultimii zece ani. Printre hiturile sale se numără "Hard Knock Life", "Dirt Off Your Shoulder" şi "Girls, Girls, Girls". Rapper-ul a anunţat în 2003 că se retrage, după ce a lansat "The Black Album". Anul următor a devenit şef al studioului de înregistrări Def Jam, care lucrează cu artişti de marcă precum Kanye West, The Roots şi Ludacris. Rapper-ul va reveni pe scena muzicii hip hop în noiembrie, cînd va lansa albumul "Kingdom Come".