Gwyneth Paltrow a lansat un site de lifestyle

Actriţa Gwyneth Paltrow va oferi fanilor ei sfaturi în domenii diverse, precum gastronomie, cumpărături şi turism, printr-un nou site de Internet, informează telegraph.co.uk. Actriţa a postat deja online o primă variantă de pagină web a site-ului GOOP, prin care îi sfătuieşte pe vizitatori “să-şi hrănească aspectul sufletesc interior”. Site-ul cuprinde categoriile Ce trebuie să faci, Unde să mergi, Ce să cumperi, Cum să fii, Ce trebuie să vezi, lăsînd să se întrevadă faptul că Gwyneth Paltrow intenţionează să le ofere cititorilor sfaturi culinare, pentru vacanţă, pentru cumpărături, activităţi şi stilul de viaţă, dar şi obiective turistice de vizitat. Într-o scurtă declaraţie prin care a anunţat lansarea site-ului, Gwyneth Paltrow a spus că acesta va găzdui şi cîteva gînduri ale unui mentor de-al său.

“Viaţa mea este una bună pentru că nu sînt deloc o persoană pasivă”, a declarat actriţa americană. “Vreau să hrănesc partea cea bună a vieţii mele şi să fac acest lucru fără nicio întîrziere. Îmi place să gătesc, să călătoresc, să mănînc şi să mă îngrijesc de corpul meu şi de mintea mea, să muncesc cu dăruire. Îmi place să fiu o mamă care trebuie să-şi învingă punctele slabe pentru a deveni o mamă bună. Îmi place să mă aflu în spaţii curate şi frumoase”, a adăugat ea. Actriţa a continuat spunînd că: “De-a lungul anilor, am încercat multe lucruri diferite şi am făcut multe greşeli, dar din aceste experienţe am rămas cu cîteva lucruri pozitive, pe care mi-ar plăcea să le împărtăşesc cu voi. Dacă vrei să găseşti un restaurant bun în Londra, un sfat unde să te cazezi în Austin, reţeta pe care am gătit-o în această săptămînă sau cîteva gînduri ale unui mentor de-al meu, atunci GOOP poate să fie acel ceva care reprezintă cîte puţin din tot ce înseamnă viaţa mea”, a concluzionat actriţa Gwyneth Paltrow.

“Fă ca viaţa ta să fie una bună. Să crezi în ceea ce e adevărat. Găteşte o mîncare bună pentru cineva pe care-l iubeşti. Relaxează-te înainte să reacţionezi. Menţine curăţenia unde locuieşti. Citeşte ceva frumos. Oferă-ţi ceva frumos. Vizitează un oraş unde n-ai mai fost niciodată. Învaţă ceva nou. Nu fi leneş. Fă exerciţii fizice şi ţine-te de ele”, a mai scris actriţa.