Gwyneth Paltrow: „O căsătorie nu este niciodată uşoară”

O căsătorie nu este niciodată uşoară, iar cele două părţi tebuie să lupte mult pentru a ajunge la un compromis, aceasta este părerea lui Gwyneth Paltrow, care a recunoscut în premieră că relaţia ei cu Chris Martin este departe de a fi perfectă. ”Mariajul este dificil. Chris şi cu mine avem urcuşurile şi coborâşurile noastre. Căsătoria este mult mai complicată decât cine controlează telecomanda. Dar, din fericire, mergem în aceeaşi direcţie şi trecem peste obstacole”, a declarat actriţa. În plus, câştigătoarea premiului Oscar a recunoscut şi că uneori îşi lasă fata să lipsească de la şcoală, ca să petreacă o zi între mamă şi fiică. ”Aş putea fi dată afară de la şcoală pentru că recunosc asta, dar am lăsat-o pe Apple să stea acasă, ieri. Am avut nevoie să fiu cu ea. Am luat prânzul amândouă, am mers la salonul de înfrumuseţare şi am fost împreună”, a completat Gwyneth Paltrow.