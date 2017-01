Gwyneth Paltrow, ruşinată de formele sale

Actriţa americană Gwyneth Paltrow se declară ruşinată de formele sale după filmările la pelicula “Love Don\'t Let Me Down”, în care, din cauza rolului, a fost consemnată la o… dietă cu multă mâncare prăjită şi alcool, potrivit presei americane. În film, Gwyneth Paltrow interpretează o cântăreaţă de country alcoolică şi cu un stil de viaţă dezordonat, astfel că, vrând-nevrând, a mâncat pe platourile de filmare pui prăjit şi făinoase cum nu mai mâncase toată viaţa. “Dacă m-aţi vedea goală acum, comparativ cu perioada când filmam pentru \'Iron Man 2\' şi făceam exerciţii fizice în fiecare zi... O, Doamne...”, a mărturisit actriţa în vârstă de 37 de ani, într-un interviu pentru publicaţia americană “Harpersbazaar”. Regizat de Shana Feste, filmul “Love Don\'t Let Me Down” se află în faza de post-producţie, urmând să aibă premiera în toamnă.