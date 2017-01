Gyenes, la un pas de abandon!

Pilotul român Emanuel Gyenes (KTM) a terminat cu greu etapa a doua a Raliului Dakar 2015, fiind ajutat de spectatori! El a terminat pe locul 53 secțiunea moto a etapei desfășurate luni, între localitățile argentiniene Villa Carlos Paz și San Juan, însă a trecut prin mari emoţii pentru a ajunge la finiş. „Am mers bine dimineață, însă am început să pierd ulei și pe la km 100 m-am oprit. Cred că am pierdut vreo 40 de minute cu reparația și am avut noroc că am primit ulei de la spectatorii aflați pe probă. În timpul pierdut m-au depășit opt quaduri și apoi 400 de km i-am petrecut depășindu-i treptat. A fost foarte greu pentru că a fost praf, iar pe ultimii aproximativ 100 de km a fost nisip și temperaturile aici deja sunt foarte ridicate. Dakar-ul este lung și sper să recuperez din timpul pierdut astăzi”, a scris Gyenes pe site-ul său oficial.

Etapa a doua, cu o lungime totală de 625 km, dintre care 518 km repartizaţi pentru speciala categoriei moto, a doua cea mai lungă din raliu, i-a revenit spaniolului Joan Barreda Bort (Honda), aflat la a 11-a victorie din carieră în Dakar. Al doilea a sosit portughezul Paulo Goncalves, la şase minute şi 13 secunde în urma învingătorului, iar al treilea a încheiat un alt portughez, Ruben Faria, la 9,16. Spaniolul Marc Coma a terminat pe locul 8, cu o întârziere de peste 12 minute, după ce a suferit o pană, iar la general ocupă locul 6. Lider a devenit Barreda Bort, urmat de Goncalves şi de Faria. Gyenes a terminat pe locul 53, la 1h41,14 de învingător, în timp ce Marcel Butuza a încheiat pe locul 71, la 2h23,18. La general, Gyenes se află pe locul 51, iar Butuza ocupă locul 72.

Duminică, la secţiunea auto, Nasser Al-Attiyah trecuse primul linia de sosire în etapa inaugurală a cursei, dar qatariotul a fost penalizat cu două minute după ce a depăşit viteza legală pe o porţiune de legătură, fiind surprins cu 68 km/h într-o zonă în care limita era de 50 km/h. Astfel, pilotul aflat la bordul unei maşini Mini a pierdut prima poziţie în clasamentul etapei, învingător fiind declarat argentinianul Orlando Terranova, care sosise al doilea, cu 22 de secunde întârziere. Luni, Al-Attiyah şi-a luat revanşa şi a câştigat etapa a doua, urmat de învingătorul din 2009, sud-africanul Giniel De Villiers (Toyota), la 8,30, şi de un alt pilot Toyota, olandezul Bernhard Ten Brinke, la 10,04. Această ordine se păstrează şi în clasamentul general, după două etape. Spaniolul Carlos Sainz a sosit al optulea şi a pierdut peste 20 de minute faţă de Al-Attiyah după ce pe traseu s-a ciocnit cu un motociclist, francezul Laurent Moulin, care a suferit o fractură la picior şi a abandonat competiţia, la prima sa participare. Etapa a doua a fost una cu ghinion şi pentru fostul săritor cu schiurile Adam Malysz (cvadruplu campion mondial şi triplu vicecampion olimpic). Cu doar 35 de kilometri înainte de final, maşina Buggy SMG a luat foc şi a ars complet! Din fericire, polonezul şi copilotul său, Rafal Marton, au scăpat nevătămaţi. „Am auzit zgomotul unei explozii, apoi maşina a început să ardă. În câteva minute nu mai era decât o grămadă de fiare pe nisip”, a declarat Malysz. El ocupa locul 18 în clasamentul general şi avea ca obiectiv să termine în Top 10 la clasa auto.

Etapa a treia s-a desfășurat ieri, între San Juan și Chilecito, motocicliştii având de parcurs o probă specială cronometrată de 220 km, la care s-au adăugat 437 km parcurs de legătură.