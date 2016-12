Hackeri reuniţi după gratii

Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa a continuat ancheta în cazul hackerilor Daniel George Bădilă, Ştefan Miron, Ionuţ Mihai, Adrian Mocanu, Adrian Alexandru Vişan, Ionuţ Mihai Vişan, Viorel Enache, Constantin Stici şi Etem Aris, arestaţi în luna mai a acestui an, şi a descoperit alţi trei tineri implicaţi în reţeaua specializată în infracţiuni informatice. Petru Vladimir Iancu, Birdal Osman şi Ionuţ Rizea, toţi din Constanţa, sunt acuzaţi că, în cursul anului trecut, împreună cu ceilalţi nouă complici, au creat mai multe clone ale unor pagini web aparţinând „Bank of America”, după care au trimis către clienţii instituţiei bancare e-mail-uri prin care le solicitau acestora să acceseze un link şi să completeze un formular cu toate datele cerute (nume, data naşterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, număr card, Social Security number, data expirării, Card Verification Value şi codul PIN). Pentru a-şi determina victimele să le dea informaţiile confidenţiale, membrii reţelei le trimiteau acestora înştiinţări false referitoare la anularea sau restricţionarea accesului la conturile lor bancare. Cei care au căzut în capcană au avut apoi surpriza de a descoperi că au rămas fără niciun dolar în cont. Potrivit procurorilor DIICOT, după ce făceau rost pe datele respective, membrii reţelei efectuau transferuri frauduloase online, prin sistemul Western Union. Sumele erau ridicate de alţi indivizi implicaţi în această afacere, de la ghişeele Western Union din Constanţa, Viena, Munchen şi Praga. Valoarea prejudiciului pe care gruparea a provocat-o se ridică la suma totală de 1.000.000 de euro. Toţi cei 12 hackeri sunt acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice şi spălare de bani.