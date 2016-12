Hackerii care au fraudat „Bank of America” rămân în arest

• RECURS RESPINS • Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, recursurile declarate de nouă constănţeni împotriva arestării lor preventive, ei fiind acuzaţi că fac parte dintr-o reţea specializată în infracţiuni informatice. Daniel George Bădilă, Ştefan Miron, Ionuţ Mihai, Adrian Mocanu, Adrian Alexandru Vişan, Ionuţ Mihai Vişan, Viorel Enache, Constantin Stici şi Etem Aris au apărut în faţa instanţei de recurs şi au cerut să fie cercetaţi în stare de libertate, fiecare susţinându-şi nevinovăţia. Procurorii DIICOT Constanţa îi acuză pe cei nouă de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice şi spălare de bani. Oamenii legii spun că, în cursul anului trecut, hackerii români au creat mai multe clone ale unor pagini web aparţinând „Bank of America”, după care au trimis către clienţii instituţiei bancare e - mail-uri prin care le solicitau acestora să acceseze un link şi să completeze un formular cu toate datele cerute (nume, data naşterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card, data expirării, CVV şi codul PIN). Pentru a-şi determina victimele să le „servească” informaţiile confidenţiale, membrii reţelei le trimiteau acestora înştiinţări false referitoare la anularea sau restricţionarea accesului la conturile lor bancare. Cei care au căzut în capcană au avut apoi surpriza de a descoperi că au rămas fără niciun dolar în cont. Potrivit procurorilor DIICOT, după ce făceau rost pe datele respective, membrii reţelei efectuau transferuri frauduloase on - line, prin sistemul Western Union. Sumele erau ridicate de alţi indivizi implicaţi în această afacere, de la ghişeele Western Union din Constanţa, Viena, Munchen şi Praga. Valoarea prejudiciului pe care gruparea a provocat-o se ridică la suma totală de 1.000.000 de euro.

NET

• PLEDOARIA AVOCAŢILOR • Avocaţii celor nouă au spus, pe rând, că tinerii nu se cunoşteau între ei şi că procurorii nu au dovezi clare împotriva lor, totul bazându-se pe câteva înregistrări ale convorbirilor telefonice. „Stici nu a făcut altceva decât să ridice banii trimişi de fratele lui prin sistemul Western Union, pe care i-a dat soţiei acestuia. Acesta nu ştie să umble cu un calculator, nu ştie să prelucreze şi să şteargă date informatice pentru că nu are nici măcar minumum de cunoştinţe în acest domeniu. El nu a avut decât câteva discuţii telefonice cu fratele lui şi este exclus ca doi fraţi să constituie un grup organizat!”, a spus Cătălin Filişan, avocatul lui Stici. Apărătorii au vorbit despre faptul că procurorii au început urmărirea penală in rem în luna iunie 2009 şi abia anul acesta, în luna mai, au descoperit persoanele care fraudau Bank of America şi le-au arestat. Avocaţii au susţinut că infracţiunile de care sunt acuzaţi tinerii au avut loc în perioada martie-octombrie 2009. „Cum este posibil să fie consideraţi pericol public dacă, din toamna anului trecut, nu au mai săvârşit nicio infracţiune informatică?”, s-a întrebat retoric avocatul Alexandru Niţă, cel care îi apără pe fraţii Vişan şi pe Ştefan Miron. Avocatul a spus că arestarea celor nouă nu este decât răzbunarea poliţiştilor şi procurorilor. Ştefan Miron este clasa a XII-a la Grupul Şcolar „CA Rosetti”, din Constanţa, şi trebuie să susţină examenul de bacalaureat luna viitoare, la fel ca şi Constantin Stici şi Viorel Enache. Adrian Mocanu este student la Facultatea de Matematică şi Informatică, din cadrul Universităţii Ovidius, din Constanţa, iar Ionuţ Mihai Vişan este student la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. Avocaţii au cerut înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea, însă judecătorii au respins solicitarea.

• NEVINOVAŢI • În ultimul cuvânt, fiecare acuzat a rostit câteva propoziţii în apărare. „Am ajuns aici din cauza unui prieten virtual de pe net, el îmi spunea prin mesaje unde trebuie să mă duc ca să ridic banii, scoteam prin Western Union câte 200-300 de dolari şi opream comisionul meu 50 de dolari!”, a spus Ionuţ Mihai. „Mă consider nevinovat, sumele le-am ridicat pentru un joc online şi au fost trimise de nişte americani cu care jucam”, a afirmat şi Adrian Mocanu. „Ştiu că fratele meu juca poker online şi că banii pe care i-am ridicat eu prin Western Union îi câştigase de la diferite persoane, eu nu am beneficiat de nici un ban. L-am crezut pe cuvânt că nu este nimic ilegal, doar este fratele meu”, a zis Constantin Stici. „Singura mea vină este că l-am avut prieten de 12 ani pe Stici, căruia i-am dat buletinul meu de identitate ca să extragă sute de dolari pe numele meu, eu nu am avut niciun beneficiu de pe urma lui Stici”, a spus Etem Arif. Cei nouă rămân în arest pentru 29 de zile, întrucât decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă.