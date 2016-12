Hacker-ul român deţinut în Italia îşi face planuri de viitor

Gabriel Bogdan Ionescu, în vârstă de 23 de ani, a fost arestat în 2008, la Craiova, împreună cu alţi hackeri români. Olimpic la matematică, câştigător al Olimpiadei Balcanice de Informatică, tânărul a fost extrădat în Italia şi condamnat la trei ani şi o lună de închisoare, pentru o fraudă informatică. În octombrie 2008, tânărul a fost admis primul la Facultatea de Inginerie Informatică a Universităţii din Milano.

Aflat în prezent în detenţie domiciliară, în sediul unei asociaţii din Como, hacker-ul român aşteaptă încheierea ultimelor şase luni de detenţie pentru a stabili ce va face în viitor. O companie IT care colaborează cu poliţia şi procurorii din provincia Como pentru depistarea hackerilor şi pedofililor pe Internet doreşte să îl angajeze, dar a fost înştiinţată că este imposibil, date fiind antecedentele penale, care îl împiedică să colaboreze cu autorităţile judiciare. Gabriel este dorit şi de România, care pare să încerce să repare extrădarea sa, pe care ar fi putut să o refuze de la bun început. În plus, are oferte şi din SUA, de la companii IT din Silicon Valley. Tânărul român pare dispus să plece în SUA, după ispăşirea pedepsei.

Între timp, Gabriel colaborează cu unele firme pentru a strânge bani de avion spre SUA. O companie IT din Como a apelat la el pentru distrugerea unui virus informatic, după ce specialiştii companiei nu reuşiseră soluţionarea problemei. Gabriel a reuşit să distrugă virusul în doar o săptămână. După ce i-a citit CV-ul, o altă companie l-a convocat pe Gabriel pentru a ajuta la elaborarea tehnologiei unor iahturi de lux. Potrivit ”La Stampa”, compania respectivă ar construi o ambarcaţiune pentru premierul Rusiei, Vladimir Putin.