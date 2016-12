Hagi a lansat la Constanţa al doilea DVD cu imagini din cariera sa

Constănţenii au trăit sîmbătă, la Hypermarketul Carrefour ,împreună cu Gheorghe Hagi bucuria lansării la ţărmul mării al celui de-al doilea DVD cu imagini din cariera “Regelui”. După ce i-a încîntat cu amintirile de la echipa naţională în primul DVD, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile le oferă fanilor şansa de a vedea momentele magice din drumul său către marea performanţă la echipele de club unde a evoluat. Înconjurat de sute de fani, Hagi s-a pozat cu aceştia şi a oferit autografe. “Pentru mine, echipa naţională a fost momentul maxim, dar cluburile pe la care am trecut m-au ajutat să cresc. Prima parte cuprinde cluburile la care m-am format, Farul, Luceafărul şi Sportul Studenţesc, şi care m-au pregătit pentru marile echipe, Real Madrid, Brescia, Barcelona şi Galatasaray. Sînt multe momente importante, dar cel care a contat cel mai mult este cînd am cîştigat Cupa Cravatelor Roşii şi am fost ales cel mai bun fotbalist al competiţiei. A venit apoi debutul la FC Farul, unde am crescut şi vreau să-i mulţumesc pentru acest lucru lui Iosif Bukkosi şi tuturor celor care m-au ajutat. În privinţa golurilor, cel de la Barcelona, cînd am înscris de la mijlocul terenului, la începerea jocului, este cel mai spectaculos. De altfel, a fost ales pe locul doi în istoria celor mai frumoase goluri ale Barcelonei. Pe urmă, am dat unul de la mijlocul terenului şi la Real Madrid, ca să nu se supere”, a mărturisit Hagi. În scurt timp, Hagi va mai lansa un DVD cu imagini spectaculoase, avîndu-l în prim-plan. “Al treilea DVD va cuprinde cele mai frumoase goluri, pase şi driblinguri din cariera mea. Va fi unul mai scurt ca durată, dar va fi însoţit de înregistrarea integrală a meciului meu de retragere de la Gala Hagi”, a spus “Regele”. La final, Hagi a acceptat să spună cîteva cuvinte şi despre echipe de unde a plecat spre marea performanţă. “Din păcare, FC Farul se află într-o situaţie delicată în clasament, dar mai grav este că în tribune nu sînt decît 100 de spectatori. Pe vremea mea, stadionul era plin meci de meci”, a încheiat Hagi.