Hagi a prezentat baza sportivă a Academiei

TERENURI LA STANDARDE EUROPENE. Proiectul lansat în urmă cu an de cel mai bun fotbalist român din toate timpurile se dezvoltă pe zi ce trece, echipele de juniori ale Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” bifând deja calificări la turneele finale ale campionatelor naţionale. “Regele” a făcut şi următorul pas, punând bazele celei mai moderne baze sportive din România, destinată juniorilor, la marginea oraşului Ovidiu. La distanţă de un an de la startul construcţiei, s-au finalizat terenurile cu gazon natural, dar şi cele sintetice, fiind demarate şi lucrările pentru cele trei corpuri de clădire. Mândru de cele realizate, Gheorghe Hagi a făcut un prim tur de prezentare, alături de reprezentanţii presei. „Ajungi la o vârstă când te întrebi ce laşi în urma ta şi vrei să faci ceva. Eu m-am gândit să creez ceva pentru copii, să investesc în viitor. Drumul de acces este doar pietruit pentru moment, dar totul va fi gata la vară. Ne-am chinuit un pic să aducem toate materialele până în mijlocul câmpului, dar până la urmă am reuşit. În dreapta bazei se va construi un cartier de case, aşa că, peste câţiva ani, vom fi în mijlocul unui cartier nou. Am ales locul şi pentru privelişte, pentru că putem vedea marea de aici. Nocturna, care poate fi folosită şi în meciurile oficiale, este gata, iar pînă la iarnă vom ridica şi o tribună de 1.000 de locuri. Terenul principal, ca şi celelalte, este făcut pe nisip şi are un drenaj excelent. Am lucrat cu aceeaşi firmă care a făcut terenurile de la Cluj şi Craiova. Proiectul este clar şi ar trebui să fie realizat sută la sută în luna septembrie a anului viitor. Şi eu trăiesc în România şi m-a atins şi pe mine criza, dar le facem toate pas cu pas. Pînă la iarnă ne-am propus să finalizăm clădirile, la roşu, iar apoi să lucrăm la detalii, în interior. Mai sunt multe de făcut, dar suntem pe drumul cel bun”, a spus Hagi.

PROGRAM CLAR PENTRU JUNIORI. Pe lângă cele nouă terenuri, patru cu gazon natural, patru cu gazon sintetic şi unul cu nisip, toate dotate cu instalaţii de nocturnă, baza sportivă mai cuprinde şi trei clădiri. „Va fi o sală de sport, cu ultimele dotări în materie de aparate, şi cu o pistă de atletism pentru testări. Apoi va fi clădirea mare, care va avea trei etaje, cu birourile pentru antrenori, 40 de camere pentru jucătorii din grupele mari, cantină, săli de conferinţe şi vestiare. Separat, va fi clădirea rezervată copiilor. De altfel, am făcut sectoare separate pentru copii şi pentru juniorii mari. Copiii vor sta mai mulţi în camere, pentru că aşa este bine cînd eşti mic. În schimb, cei de 17-18 ani vor fi câte doi în camere. Este o altă vârstă, când ai deja formată personalitatea şi ai nevoie de intimitate. Am decis ca nicio cameră de cazare să nu fie dotată cu prize, ca să stea toată ziua închişi. Vor avea televizoare şi calculatoare cu acces la internet, în spaţii special amenajate. Vreau ca programul să fie clar, iar camerele sunt doar pentru dormit”, a explicat Hagi.

TURNEE DE CINCI STELE. Academia va organiza în această vară trei turnee de juniori extrem de puternice, la startul cărora se vor prezenta cluburi mari din Europa, AC Milan, Real Madrid, FC Barcelona şi Galatasaray. Acestea se vor desfăşura pe stadionul “Farul” din Contanţa, după următorul program - Under 21 (3-5 august): AC Milan, Galatasaray Istanbul, Academia “Gheorghe Hagi” şi o altă formaţie din România, care va fi desemnată ulterior; Under 17 (10-12 august): Real Madrid, FC Barcelona, Galatasaray Istanbul şi Academia “Gheorghe Hagi”; Under 15 (17-21 august): Dinamo Kiev, Dinamo Moscova, Legia Varşovia, Partizan Belgrad, Academia “Ferenc Puskas”, Galatasaray Istanbul, Levski Sofia şi Academia “Gheorghe Hagi”. „România are talente. Important este să cauţi, dar mai ales să găseşti. Aţi văzut câţi copii de mare perspectivă au fost la Cupa “Hagi-Danone”. Sunt convins că ei reprezintă viitorul fotbalului românesc. Noi trebuie doar să avem grijă de ei, să nu aruncăm povara pe umerii lor. Trebuie să-i formăm şi să construim, pentru că viitor avem. Trebuie să inventăm cît mai multe competiţii la nivel de juniori, între 10 şi 15 ani”, a completat Hagi.