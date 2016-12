Hagi a prezentat trofeul „Golden Foot”

Strălucitoare în competițiile interne, FC Viitorul trece printr-o perioadă excelentă, iar managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, are motive să zâmbească. „Regele” a prezentat, vineri seară, la conferința de presă premergătoare întâlnirii cu Petrolul Ploiești, trofeul „Golden Foot”, pe care l-a primit luni seară, la Monte Carlo, ca o recunoaștere internațională a impresionantei sale cariere fotbalistice. „Este un moment important din viața mea. Mă simt împlinit și liniștit. A meritat să mă sacrific pentru pasiunea de a juca fotbal. O să fie un muzeu cu trofeele câștigate de mine, muzeu care va fi amenajat în clădirea principală a Academiei”, a declarat Hagi.

VOR A ȘASEA VICTORIE

Constănțenii speră să continue seria bună și să bifeze a șasea victorie din acest sezon, mai ales că vor întâlni „lanterna roșie” a clasamentului, Petrolul. Programată sâmbătă seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), pe arena centrală a bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, partida din etapa 12-a a Ligii 1 nu se anunță una ușoară pentru ocupanta locului secund, dar jucătorii Viitorului se gândesc doar la victorie. „Petrolul va veni să câștige, pentru că are nevoie de puncte, dar pe noi nu ne interesează ce se întâmplă la ei. Vrem să ne vedem de jocul nostru și ne dorim să câștigăm partida de sâmbătă”, a declarat Răzvan Marin, completat de Adnan Aganovic: „Va fi un meci greu. Vom întâlni o echipă cu jucători buni, care pot face diferența, dar au și ei problemele lor și sperăm să profităm”. Și Gică Hagi așteaptă din partea elevilor săi o prestație foarte bună, pentru a continua seria pozitivă: „Suntem într-un moment foarte bun, jucăm acasă și vrem să luăm cele trei puncte. O echipă precum Petrolul îți poate pune probleme, dar ne dorim să facem un joc bun și să mulțumim suporterii”.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - I. Filip, Dr. Nedelcu, R. Marin - I. Hagi (cpt.), Fl. Tănase, Aganovic.

Programul meciurilor - sâmbătă: CS U. Craiova - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.00), FC Viitorul - Petrolul Ploieşti (ora 20.00); duminică: Astra Giurgiu - FC Botoşani (ora 18.30), FC Steaua București - FC Voluntari (ora 21.00); luni: Concordia Chiajna - Dinamo București (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport. Vineri seară, după închiderea ediției, s-au disputat partidele ACS Poli Timișoara - CSMS Iaşi și ASA Tg. Mureş - CFR Cluj.

Clasament: 1. Astra 21p (golaveraj: 21-16), 2. FC VIITORUL 20p (20-10), 3. FC Steaua 19p (12-7), 4. Pandurii 19p (14-11), 5. Dinamo 18p (12-7), 6. ASA 17p (11-7), 7. Craiova 15p (11-9), 8. CFR* 13p (16-10), 9. Poli 12p (6-12), 10. Iași 12p (6-13), 11. Concordia 9p (11-16), 12. Botoșani 8p (7-13), 13. Voluntari 5p (6-17), 14. Petrolul* 2p (7-12). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.