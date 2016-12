Hagi a refuzat oferta de la Steaua

Curtat insistent de Steaua Bucureşti, după demisia lui Victor Piţurcă şi a întregului staff tehnic al grupării din Ghencea, Gică Hagi a anunţat, ieri, că a decis să refuze oferta bucureştenilor şi că îşi va continua activitatea la Academia de Fotbal care-i poartă numele. „S-au vorbit atâtea în ultimele două zile şi este normal ca interesul să fie foarte mare pentru că şi Steaua este un club foarte mare. Recunosc că au fost contacte şi am avut discuţii cu unul, cu altul, iar răspunsul meu este ferm. Am început o treabă, am un club, am problemele mele, a început anul competiţional şi îmi voi continua activitatea la Viitorul şi la Academie. Poate că de afară lucrurile par destul de simple, dar pentru mine nu sunt. În ultimii doi ani am făcut muncă administrativă şi tehnică, iar când încep un lucru mă dedic total. Dorinţa mea este să-mi continui activitatea pentru că am făcut doar un sfert din drumul cu Viitorul. Este un an important, iar decizia mea este clară: nu mă mişc de aici. Steaua înseamnă mult pentru mine şi este o provocare pentru oricine. Mi-ar plăcea să mă întorc în Ghencea, dar munca mea este la Constanţa. M-aş fi întors la Steaua, dacă nu ar fi existat acest proiect. Echipa este bună, conjunctura este bună, le mulţumesc lui nea Puiu şi Ilie Dumitrescu pentru că au încredere în mine, dar sunt un tip ordonat şi organizat, care nu ia o decizie de azi pe mâine. Sper să se găsească o soluţie care să mulţumească pe toată lumea, pentru că doar împreună se poate câştiga”, a explicat Hagi. Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, ieri, că noul antrenor al grupării “roş-albastre” va fi fostul internaţional Ilie Dumitrescu, care a fost, ieri, la Constanţa, sperând să-l convingă pe Hagi să preia Steaua.