Hagi acuză condițiile de pe „Astana Arena“

Aflată pe un drum ascendent, FC Viitorul a avut pentru a doua oară consecutiv doi titulari în echipa națională de fotbal a României, Romario Benzar și Răzvan Marin fiind integraliști în partida cu Kazahstan, disputată marți seară, la Astana, în preliminariile Campionatului Mondial din 2018, și încheiată la egalitate, scor 0-0. Cei doi au scăpat fără accidentări grave, chiar dacă primul a fost faultat dur în mai multe rânduri, iar suprafața de joc a arenei din capitala Kazahstanului, un teren de iarbă sintetică, s-a prezentat în condiții jalnice. De altfel, managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, a acuzat condițiile în care s-a disputat întâlnirea. „Este doar un început de campanie, mai sunt multe meciuri de jucat, astfel că este prea devreme ca să tragem concluzii în privința șanselor de calificare. Trebuie să avem răbdare, mai ales că s-au văzut lucruri importante în jocul echipei, chiar dacă rezultatul din Kazahstan nu a fost cel așteptat. Să ajungi să joci pe un astfel de teren, la nivel de echipe naționale, în Europa, dă mult de gândit. Se face o investiție de 200 de milioane de euro într-un stadion, dar terenul este sintetic și joci de parcă ar fi un covor sau, pur și simplu, bitum. În aceste condiții, nu se poate juca fotbal, pentru că nu ai stabilitate. A fost o luptă, mai mult o bătaie, dar chiar și așa am avut momente în care puteam marca. Din păcate, a fost un pic de ghinion, pentru că am fi putut lua cele trei puncte. Nu se poate vorbi însă de fotbal, pentru că nu are voie să existe un astfel de teren la acest nivel, iar UEFA și FIFA să permită ca meciurile din calificările pentru Campionatul Mondial să se joace pe o asemenea suprafață de teren. Fiecare jucător a fost în pericol, iar accidentările s-au întâmplat din cauza terenului, pentru că nu ai echilibru și nu poți să te oprești. S-a văzut și la ocazia lui Enache. Dacă era alt teren, sigur era gol!”, a spus Gică Hagi.

