Hagi aşteaptă cu nerăbdare şi debutul Viitorului în eşalonul secund

MULŢUMIT DE CELE DOUĂ TURNEE. Ceea ce nu a reuşit nicio echipă din România în zeci de ani de existenţă, Academia a reuşit în doar un singur an, aducând la Constanţa, în decurs de doar o săptămână, la “Talent Cup” şi la Cupa “Stelelor Estului”, nume celebre ale fotbalului mondial: Real Madrid, FC Barcelona, Galatasaray Istanbul, Dinamo Kiev, Partizan Belgrad, Legia Varşovia, Levski Sofia, Academia “Ferenc Puskas“ şi Dinamo Moscova“. „Sunt mulţumit din toate punctele de vedere de cum s-au desfăşurat cele două turnee, precum şi din punct de vedere al calităţii echipelor, dar şi al terenurilor. Cred că toate echipele au fost mulţumite. Au fost două turnee reuşite. Academia a învăţat foarte multe lucruri bune, aşa că sunt mulţumit şi de rezultatul sportiv. Dorim ca aceste turnee să devină unele de tradiţie, iar Constanţa să beneficieze mereu de aceste turnee, pentru că aici este litoral, sunt mulţi turişti şi ar fi păcat să nu beneficieze şi de un spectacol creat de aceste echipe. Poate de la anul vom mai face încă un turneu. Echipele Academiei au nevoie de cât mai multe meciuri internaţionale pentru ca aceşti copii să poată progresa. Pentru primul an cred că am arătat cum trebuie. Ne-am bătut de la egal la egal cu toate echipele”, a declarat Hagi.

VIITORUL ŞI TRECUTUL LUI HAGI, FAŢĂ ÎN FAŢĂ! După un singur an petrecut în Liga a III-a, echipa de seniori a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ va evolua în Liga a II-a. Pentru o comportare cât mai bună, care să aducă şi rezultatele cu care suporterii Academiei s-au obişnuit, în această pauză competiţională s-au realizat mai multe transferuri. Experienţa unor jucători precum Cristocea, Vlas, Păcuraru sau Ninu se va îmbina cu tinereţea şi dorinţa de afirmare a lui Chiţu, Hertu, Banoti, R. Lupu, Cârstocea, Benzar sau Ştefănescu. „Încercăm să câştigăm fiecare meci, apoi vom vedea cât putem. Vrem să ne batem sus, la primele locuri. După primele şase-şapte etape sau poate la finalul turului vom şti dacă putem spera la mai mult sau nu. Am adus mai mulţi jucători cu experienţă, precum Cristocea, Vlas, Păcuraru, Ninu, Pantelie, Păcuraru sau Larie pentru că vrem să fim o nucă tare. Aceştia, împreună cu blocul de 10-12 jucători tineri pe care îi avem şi care dorim să reprezinte viitorul, dacă vor creşte aşa cum ne dorim, vor forma un lot competitiv de liga secundă“, a afirmat Hagi.

În prima etapă a Seriei I din Liga a II-a, Viitorul va întâlni, sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu, chiar pe FC Farul, adică echipa de tradiţie a oraşului Constanţa şi cea de unde Hagi s-a lansat în fotbalul mare. „Va fi doar un meci de trei puncte, ca oricare altul. Aşa este viaţa. Îţi aduce în faţă şi echipele la care ai jucat, la care te-ai format. Am jucat împotriva Farului şi ca jucător, aşa că nu va fi nicio problemă. Fiecare îşi va urmări interesul, acela de a câştiga şi sper ca cea mai bună echipă să câştige”, a spus Hagi.